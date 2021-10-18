Saharanpur News: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष बने डॉ. मुकेश कुमार

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मंगलवार को महिला अस्पताल के सभागार में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के चुनाव का मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ। एसबीडी जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, टीबी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव में कुल 95 मतपत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 86 मतपत्रों का इस्तेमाल हुआ। सभी 86 मतपत्र वैध पाए गए।अध्यक्ष पद पर डिप्टी सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार को 56, डॉ. कपिल देव को 29 मत मिले, जबकि डॉ. गजेंद्र सिंह को एक मत प्राप्त हुआ। अध्यक्ष पद पर डॉ. मुकेश कुमार ने 27 मतों से जीत दर्ज की। सचिव पद पर डॉ. कुणाल जैन को 67 मत मिले, जबकि डॉ. वीरेंद्र भट्ट को 19 मत प्राप्त हुए। डॉ. कुणाल जैन 48 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए। वित्त सचिव पद पर डॉ. आशीष कुमार को 32 मत मिले और उन्होंने डॉ. विजेंद्र सिंह को 16 मतों से हराया।चुनाव अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि उपाध्यक्ष (मुख्यालय) पद पर डॉ. मनु तनेजा, उपाध्यक्ष (सामान्य) पद पर डॉ. विकास पाल और उपाध्यक्ष (महिला) पद पर डॉ. दीपिका सिंह एक-एक प्रत्याशी होने के कारण निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी के पद पर डॉ. सूर्य प्रकाश गंगवार भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉ. जावेद हुसैन, डॉ. रामनिवास मौजूद रहे।