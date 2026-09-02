Saharanpur News: गोरक्षा दल कार्यकर्ताओं ने गोमांस के साथ दो को पकड़ पुलिस को सौंपा

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सोमवार देर शाम रुद्र गोरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोना पंडित अपने साथी नीतू पुंडीर के साथ ज्योति किरण तिराहे से रुड़की रोड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें स्कूटर पर दो लोग जाते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उनके स्कूटर पर एक कट्टा रखा था, जिसमें से खून टपक रहा था। इस पर उन्होंने उसका पीछा करते हुए अपने साथियों गगन वर्मा, कार्तिक गुप्ता, प्रिंस मित्तल, समर राणा, अंकित वाल्मीकि, आलोक सैनी को बुला लिया। स्कूटर सवारों को रोकने पर उनका कट्टा खुलवा कर देखा तो उसमें मांस था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेते हुए मांस को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सक को बुलाकर जांच कराई।सीओ सदर विकास प्रताप चौहान ने बताया कि जांच में गोमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों आरोपियों आसिफ उर्फ बाबा काला निवासी कमेला कॉलोनी और अलीम निवासी लुहानी सराय थाना मंडी सहारनपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया गया।