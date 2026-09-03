17.29 करोड़ के जाली नोट: पीएनबी की करेंसी चेस्ट तक पहुंची SIT; अधिकारी-कर्मचारी और ग्राहक, सब शक के दायरे में

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सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ के जाली नोट मिलने के मामले में पुलिस की जांच डिजिटल साक्ष्यों पर केंद्रित होती जा रही है। बृहस्पतिवार को एसआईटी की टीम ने करेंसी चेस्ट में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज से लेकर डिजिटल लेनदेन का सुराग तलाश किया। इसके साथ ही आरोपियों की पुरानी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। हालांकि, अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंची है।

पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से करोड़ों के गबन के मामले में पुलिस की कई टीमें काम कर रहीं हैं। चाहे कोतवाली सदर बाजार पुलिस हो या सर्विलांस, क्राइम ब्रांच। इसके अलावा एसएसपी की ओर से गठित एसआईटी भी छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच के दायरे में करेंसी चेस्ट से जुड़े कर्मचारियों और पिछले दिनों बैंक में आने-जाने वाले लोगों को शामिल किया है। इसके लिए बैंक के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है।



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फुटेज में संदिग्ध गतिविधियों के साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि करेंसी चेस्ट और उससे जुड़े स्थानों तक किन-किन लोगों की पहुंच रही। बैंक के आसपास लगे अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग से भी आवाजाही का मिलान किया जा रहा है।

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बृहस्पतिवार को एसआईटी की टीम ने पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में पहुंचकर जांच की। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम ने करेंसी चेस्ट से लेकर बाहर और आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की। उनमें पूर्व की फुटेज को चेक किया, जिससे कुछ सफलता मिल सके। हालांकि, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जाली नोटों के स्रोत और उन्हें करेंसी चेस्ट तक पहुंचाने वाले व्यक्ति या नेटवर्क की पहचान करना है।



मोबाइल और कॉल डिटेल भी जांच का हिस्सा

पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के जरिये संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। जांच के दौरान संदिग्ध अवधि में मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और आपसी संपर्क की पड़ताल कर रही है। खासतौर पर ऐसे नंबरों पर फोकस है, जिनकी संदिग्ध कर्मचारियों या मामले से जुड़े व्यक्तियों से लगातार बातचीत हुई हो।



आरोपियों के मोबाइल नंबर बंद

जाली नोट मामले के आरोपियों ने मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सर्विलांस टीम को आरोपियों की लोकेशन नहीं मिल रही है। गबन के बाद से तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं।

