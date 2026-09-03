17.29 करोड़ के जाली नोट: पीएनबी की करेंसी चेस्ट तक पहुंची SIT; अधिकारी-कर्मचारी और ग्राहक, सब शक के दायरे में
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 03 Sep 2026 06:27 PM IST
सार
Saharanpur News: पीएनबी में करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए। आशंका है कि असली नोट निकालकर नकली नोट रखे गए। पुलिस ने वरिष्ठ प्रबंधक मंडल कार्यालय रवि कुमार समेत कई आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, सभी फरार हैं।
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विस्तार
सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ के जाली नोट मिलने के मामले में पुलिस की जांच डिजिटल साक्ष्यों पर केंद्रित होती जा रही है। बृहस्पतिवार को एसआईटी की टीम ने करेंसी चेस्ट में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज से लेकर डिजिटल लेनदेन का सुराग तलाश किया। इसके साथ ही आरोपियों की पुरानी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। हालांकि, अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंची है।
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पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से करोड़ों के गबन के मामले में पुलिस की कई टीमें काम कर रहीं हैं। चाहे कोतवाली सदर बाजार पुलिस हो या सर्विलांस, क्राइम ब्रांच। इसके अलावा एसएसपी की ओर से गठित एसआईटी भी छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच के दायरे में करेंसी चेस्ट से जुड़े कर्मचारियों और पिछले दिनों बैंक में आने-जाने वाले लोगों को शामिल किया है। इसके लिए बैंक के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है।
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फुटेज में संदिग्ध गतिविधियों के साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि करेंसी चेस्ट और उससे जुड़े स्थानों तक किन-किन लोगों की पहुंच रही। बैंक के आसपास लगे अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग से भी आवाजाही का मिलान किया जा रहा है।
बृहस्पतिवार को एसआईटी की टीम ने पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में पहुंचकर जांच की। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम ने करेंसी चेस्ट से लेकर बाहर और आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की। उनमें पूर्व की फुटेज को चेक किया, जिससे कुछ सफलता मिल सके। हालांकि, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जाली नोटों के स्रोत और उन्हें करेंसी चेस्ट तक पहुंचाने वाले व्यक्ति या नेटवर्क की पहचान करना है।
मोबाइल और कॉल डिटेल भी जांच का हिस्सा
पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के जरिये संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। जांच के दौरान संदिग्ध अवधि में मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और आपसी संपर्क की पड़ताल कर रही है। खासतौर पर ऐसे नंबरों पर फोकस है, जिनकी संदिग्ध कर्मचारियों या मामले से जुड़े व्यक्तियों से लगातार बातचीत हुई हो।
पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के जरिये संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। जांच के दौरान संदिग्ध अवधि में मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और आपसी संपर्क की पड़ताल कर रही है। खासतौर पर ऐसे नंबरों पर फोकस है, जिनकी संदिग्ध कर्मचारियों या मामले से जुड़े व्यक्तियों से लगातार बातचीत हुई हो।
आरोपियों के मोबाइल नंबर बंद
जाली नोट मामले के आरोपियों ने मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सर्विलांस टीम को आरोपियों की लोकेशन नहीं मिल रही है। गबन के बाद से तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं।
जाली नोट मामले के आरोपियों ने मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सर्विलांस टीम को आरोपियों की लोकेशन नहीं मिल रही है। गबन के बाद से तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं।
इन पर दर्ज है रिपोर्ट
महानगर में पंजाब नेशनल बैंक की घंटाघर स्थित करेंसी चेस्ट शाखा है। यहां पर बैंक की अन्य शाखाओं का कैश जमा होता है। इसके साथ ही मुख्यालय को कैश भी जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के नोडल अधिकारी अरुण कुमार चौबे ने कोतवाली सदर बाजार में तहरीर दी। पुलिस ने वरिष्ठ प्रबंधक मंडल कार्यालय रवि कुमार, करेंसी चेस्ट प्रबंधक सुशील शर्मा और हरियाणा में खेरा बाजार जगाधरी की करेंसी चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
महानगर में पंजाब नेशनल बैंक की घंटाघर स्थित करेंसी चेस्ट शाखा है। यहां पर बैंक की अन्य शाखाओं का कैश जमा होता है। इसके साथ ही मुख्यालय को कैश भी जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के नोडल अधिकारी अरुण कुमार चौबे ने कोतवाली सदर बाजार में तहरीर दी। पुलिस ने वरिष्ठ प्रबंधक मंडल कार्यालय रवि कुमार, करेंसी चेस्ट प्रबंधक सुशील शर्मा और हरियाणा में खेरा बाजार जगाधरी की करेंसी चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
ये बोले एसपी
एसआईटी के अलावा पुलिस की अन्य टीमें जांच में जुटी हैं। पीएनबी की करेंसी चेस्ट से लेकर बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। डिजिटल साक्ष्यों का सहारा लिया जा रहा है।
- व्योम बिंदल, एसपी सिटी
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एसआईटी के अलावा पुलिस की अन्य टीमें जांच में जुटी हैं। पीएनबी की करेंसी चेस्ट से लेकर बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। डिजिटल साक्ष्यों का सहारा लिया जा रहा है।
- व्योम बिंदल, एसपी सिटी
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