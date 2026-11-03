Saharanpur News: गुरुद्वारे में 1984 के दंगों से जुड़ा लगाया विवादित पोस्टर, चार पर प्राथमिकी

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उप निरीक्षक अमित कुमार रविवार को क्षेत्र में शांति व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के लिए गश्त कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से दो फोटो भेजे। बताया गया कि गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर की दीवार पर एक फ्लैक्सी बोर्ड पर लगाया गया है। इसमें वर्ष 1984 के दंगों और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित फोटो के साथ सिख समुदाय के लोगों के फोटो लगाए गए हैं। बैनर पर सिखों की शहादत से संबंधित टिप्पणी भी लिखी गई है।यह पता लगते ही उप निरीक्षक अमित कुमार पुलिस टीम के साथ गुरुद्वारे पहुंचे और संगत में शामिल लोगों को बैनर की फोटो दिखाकर जानकारी जुटाई। पूछताछ में बैनर लगाने के मामले में रणजीत अखाड़ा से जुड़े कुलवीर उर्फ राणा (प्रशिक्षक), प्रवेंद्र सिंह उर्फ बॉबी (अध्यापक), अमन गुरी उर्फ चुप्पा और लूरी के नाम सामने आए। पुलिस का आरोप है कि बैनर पर प्रदर्शित फोटो और टिप्पणी से आमजन के बीच धार्मिक भावनाएं खराब होने की आशंका है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक शशांक गिरि ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार को नामजद किया है। कुछ अज्ञात भी हैं। उनकी भी पहचान की जा रही है।