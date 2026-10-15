Saharanpur News: शहर में अवैध होर्डिंग्स की बाढ़, सोए हैं नगर निगम के अधिकारी

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महानगर में विज्ञापन और प्रचार के लिए नगर निगम द्वारा पॉइंट निर्धारित हैं। उनके अलावा सार्वजनिक स्थल पर कोई होर्डिंग या फ्लैक्स नहीं लगाया जा सकता है। बीते एक महीने से एक नेता द्वारा कोर्ट रोड और दिल्ली रोड के डिवाइडर पर लगे खंभों पर फ्लैक्स लगवाए गए हैं, जो अवैध हैं। कई पार्टियों के नेताओं की ओर से पर्वों की बधाई से संबंधित होर्डिंग और फ्लैक्स अवैध रूप से लगा दिए गए हैं। नगर निगम की ओर से मेला गुघाल के लिए लगाए गए होर्डिंग भी बेतरतीब तरीके से शहरभर में लगाए गए हैं।घंटाघर पर लगी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के चबूतरे के चारों ओर अवैध होर्डिंग लगाए गए हैं। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि उन्हें धार्मिक या राजनीतिक होर्डिंग और फ्लैक्स उतारने की अनुमति नहीं है लेकिन यह अवैध होर्डिंग घंटाघर पर यातायात को प्रभावित कर रहे हैं। इनकी वजह से दूसरी साइड से आने वाले वाहन नजर नहीं आ रहे हैं। चार दिन पहले आए तूफान में कई होर्डिंग उतरकर सड़क पर आ गए थे, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ था।हर जोनल अधिकारी की जिम्मेदारीपहले नगर निगम के एक ही अधिकारी पर अवैध होर्डिंग और फ्लैक्स हटवाने का जिम्मा था। जब से जोनल व्यवस्था लागू की गई है तब से हर जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। खास बात यह है कि प्रवर्तन दल में निर्धारित से अधिक सदस्य भर्ती कर लिए जाने के बावजूद कोई असर शहर में नजर नहीं आ रहा है।वर्जनशहर के तीनों जोन में जोनल प्रभारियों पर ही अवैध होर्डिंग और फ्लैक्स हटवाने का जिम्मा है। हम अपने-अपने जोन में लगातार अभियान भी चला रहे हैं।श्रुति माहेश्वरी, जोनल प्रभारी/कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम।