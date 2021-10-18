Saharanpur News: शहर में बसंत विहार सबसे प्रदूषित, एक्यूआई पहुंचा 282

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जनपद में 20 अक्तूबर के बाद से एक्यूआई 200 से ऊपर बना हुआ है। हालांकि बीच में बारिश के कारण यह अपने निम्न स्तर 50 तक आ गया था, जिसमें शिवालिक और मसूरी की पहाड़ियां तक सहारनपुर से स्पष्ट देखी जा रही थी। उसके बाद एक दिन हल्की हवा चलने से भी एक्यूआई नीचे आया था। लेकिन अब करीब पांच दिन से एक्यूआई फिर से वृद्धि की ओर है। कई दिन से बाजारों में धनतेरस और दिवाली की खरीदारी हो रही है। इसकी वजह से बाजारों में भीड़ है। ज्यादातर लोग चौपहिया वाहन लेकर निकल रहे हैं।जाम के कारण वाहनों की धुआं वायु में प्रदूषण घोल रहा है। दिवाली के तुलना में 15 से 20 फीसदी तक आतिशबाजी भी हो रही है। इसकी वजह से शनिवार को एक्यूआई 239 पर पहुंच गया। क्षेत्रवार बात करें तो बसंत विहार सबसे प्रदूषित रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. योगेंद्र कुमार ने बताया कि सर्दियों में एक्यूआई बढ़ना आम बात है, जो दिवाली पर और बढ़ता है।शहर के प्रमुख क्षेत्रों का एक्यूआईबसंत विहार-282पुलिस लाइन223महावीर कॉलोनी221पटेल नगर202तापमान में वृद्धिजो तापमान बारिश के कारण नीचे चला गया था। वह भी अब बढ़ रहा है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जो बढ़कर 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। अधिकतम तापमान भी 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ऐेसे में कई लोगों को पंखे का सहारा लेना पड़ा।बीते एक सप्ताह का तापमानतिथि-न्यूनतम-अधिकतम07 नवंबर263206 नवंबर24.5-30.505 नवंबर25-3104 नवंबर24-3003 नवंबर24-30.502 नवंबर23-3101 नवंबर19.530.5