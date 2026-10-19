Saharanpur News: एथलेटिक्स के अंडर-14 वर्ग में अन्वी यादव और कबीर ने जीता स्वर्ण

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सहारनपुर। 20वीं सहारनपुर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुलिस लाइन में हुई। अंडर-14 वर्ग के बालिका वर्ग में अन्वी यादव और बालक वर्ग में कबीर ने पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता।जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव डॉ. अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि अंडर-14 प्रतियोगिता शनिवार को देर शाम तक जारी रही। ऐसे में रविवार को प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। 20वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ 13 बालक-बालिका खिलाड़ियों की घोषणा जल्द होगी। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विजेता खिलाड़ियों को आरआई वीरेंद्र बहादुर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। क्रीड़ाधिकारी राहुल चोपड़ा, एमएसयू क्रीड़ा विभाग के निदेशक प्रो. संदीप गुप्ता ने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आदेश कुमार, गौरव चौहान, मनोज प्रजापति, रवि कोरी, सुरेंद्र सिंह, गौरव पाल, यशपाल सिंह पुंडीर, मुस्तकीम अंसारी, भूपेंद्र सिंह, दीपक आदि रहे।- 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के परिणाम- बालिका वर्ग के परिणाम- ट्रायथलॉन ग्रुप ए ( तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद) -पहला-अन्वी यादवदूसरा-निहारिकातीसरा-राधिका- ट्रायथलॉन ग्रुप बी ( तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक )पहला-नैंसीदूसरा-विद्या वालियातीसरा-बानी सिंहट्रायथलॉन ग्रुप सी ( तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और 600 मीटर दौड़ )पहला-अवंतिका पुंडीरदूसरा-पलकतीसरा-आराध्या वत्स- सब जूनियर भाला फेंकपहलापलकदूसरा-नैंसीतीसरा-आराध्या ठाकुर- बालकों के परिणामट्रायथलॉन ग्रुप ए (तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद)पहला-कबीर अलीदूसरायशपतीसरा-आशीषट्रायथलॉन ग्रुप बी (तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक )पहला-कार्तिक गिरीदूसरा-निखिल खन्नातीसरा-अर्जुनट्रायथलॉन ग्रुप सी ( तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और 600 मीटर दौड़ )पहला-गगनदेव वर्मादूसरा-आकाश कुमारतीसरा-सक्षमसब जूनियर भाला फेंकपहला-कार्तिक गिरीदूसरा- गगनदेव वर्मातीसरा- अर्जुन