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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Anvi Yadav and Kabir won gold in the Under-14 category in athletics.

Saharanpur News: एथलेटिक्स के अंडर-14 वर्ग में अन्वी यादव और कबीर ने जीता स्वर्ण

Mon, 19 Oct 2026 12:19 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:19 AM IST
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Anvi Yadav and Kabir won gold in the Under-14 category in athletics.
पुलिस लाइन में हुई जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी और साथ में प्रशिक्षक। स्
संवाद न्यूज एजेंसी
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सहारनपुर। 20वीं सहारनपुर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुलिस लाइन में हुई। अंडर-14 वर्ग के बालिका वर्ग में अन्वी यादव और बालक वर्ग में कबीर ने पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता।

जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव डॉ. अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि अंडर-14 प्रतियोगिता शनिवार को देर शाम तक जारी रही। ऐसे में रविवार को प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। 20वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ 13 बालक-बालिका खिलाड़ियों की घोषणा जल्द होगी। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विजेता खिलाड़ियों को आरआई वीरेंद्र बहादुर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। क्रीड़ाधिकारी राहुल चोपड़ा, एमएसयू क्रीड़ा विभाग के निदेशक प्रो. संदीप गुप्ता ने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आदेश कुमार, गौरव चौहान, मनोज प्रजापति, रवि कोरी, सुरेंद्र सिंह, गौरव पाल, यशपाल सिंह पुंडीर, मुस्तकीम अंसारी, भूपेंद्र सिंह, दीपक आदि रहे।
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- 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के परिणाम
- बालिका वर्ग के परिणाम
- ट्रायथलॉन ग्रुप ए ( तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद) -

पहला---अन्वी यादव

दूसरा---निहारिका

तीसरा---राधिका

- ट्रायथलॉन ग्रुप बी ( तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक )

पहला--- ---नैंसी

दूसरा ---विद्या वालिया

तीसरा ---बानी सिंह

ट्रायथलॉन ग्रुप सी ( तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और 600 मीटर दौड़ )

पहला ---अवंतिका पुंडीर

दूसरा ---पलक

तीसरा ---आराध्या वत्स

- सब जूनियर भाला फेंक

पहला------पलक

दूसरा ---नैंसी

तीसरा ---आराध्या ठाकुर

--- बालकों के परिणाम

ट्रायथलॉन ग्रुप ए (तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद)

पहला ---कबीर अली

दूसरा------यशप

तीसरा---आशीष

ट्रायथलॉन ग्रुप बी (तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक )

पहला ---कार्तिक गिरी

दूसरा---निखिल खन्ना

तीसरा ---अर्जुन

ट्रायथलॉन ग्रुप सी ( तीन इवेंट - 60 मीटर दौड़, लंबी कूद और 600 मीटर दौड़ )

पहला ---गगनदेव वर्मा

दूसरा---आकाश कुमार

तीसरा---सक्षम
सब जूनियर भाला फेंक

पहला---कार्तिक गिरी

दूसरा------- गगनदेव वर्मा

तीसरा------- अर्जुन
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