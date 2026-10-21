Saharanpur News: दशहरे पर सिद्धपीठ में उमड़े श्रद्धालु, किए मां के दर्शन

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मंगलवार सुबह से ही मां के दरबार में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालु प्रसाद लेकर मां भगवती के दर्शन के लिए कतारों में लग गए। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहे। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखी गई। पूर्व की भांति सभी वाहनों को नागलमाफी में बनाए गए पार्किंग स्थल पर रोका गया। इसके बाद श्रद्धालु वहां से पैदल चलकर मां के दरबार तक पहुंचे और विधि-विधान के साथ मां भगवती के दर्शन किए। इसके अलावा संकटमोचन हनुमान मंदिर, बगलामुखी मंदिर, छिन्नमस्तका मंदिर, साकेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पुण्य लाभ कमाया।