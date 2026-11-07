Saharanpur News: नहीं सुधर रही हवा की सेहत, शुक्रवार की शाम 235 रहा एक्यूआई

जनपद में पिछले करीब 20 दिन से एक्यूआई 200 और उससे ऊपर चल रहा है। इसकी वजह हवा में नमी होना है। इसकी वजह से धूल और धुएं के कण ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और हवा के साथ जमीन के आसपास तैर रहे हैं। हालांकि 29 अक्तूबर को बारिश के कारण एक्यूआई गिरकर 50 तक आ गया था। उसके बाद केवल दो ही दिन एक्यूआई 200 से नीचे रहा। रविवार से फिर यह 200 के पार है। एसबीडी जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. अनिल वोहरा की सलाह है कि अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियों से ग्रसित तथा दिल के मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवतियों को भी प्रदूषित हवा में निकलने से बचना चाहिए।उधर, न्यूनतम के साथ ही अधिकतम तापमान में भी मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान .5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 24.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अधिकतम तापमान भी .5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने शनिवार की सुबह हलका कोहरा आने और तापमान में मामूली सी गिरावट का अनुमान जताया है।