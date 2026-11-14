Saharanpur News: जनगणना में स्वगणना सुविधा का उपयोग करें नागरिक

विज्ञापन

उन्होंने जनगणना करने वाले प्रगणकों से भी जनगणना के दौरान प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों, वरिष्ठ नागरिकों, दूरस्था बस्तियों में रहने वाले तथा अकेले रहने वाले लोगों तक भी पहुंच बनाकर जनगणना में उनकी भागीदारी तय करने को कहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण की जनगणना में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना होगी। एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे।उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए अधिकारिक पोर्टल https //se.census.gov.in का भी उपयोग कर सकते हैं। स्वगणना पूरी करने के बाद प्राप्त पहचान संख्या (एसई आईडी) सुरक्षित रखें और प्रगणक के घर आने पर उन्हें उपलब्ध कराएं। इससे सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह स्वयं के अलावा आस पास के लोगों तथा परिचितों को भी जनगणना-2027 में भागीदारी के लिए प्रेरित करें।