Saharanpur News: उपचार के दौरान बीमार बंदी की मौत, मेरठ मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम

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धर्मेंद्र को मार्च 2025 में मिलावटी शराब की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में रहने के दौरान उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। बीमारी के चलते उसे 25 अगस्त को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद 28 अगस्त को चिकित्सकों ने उसे छुट्टी दे दी थी। बताया गया कि धर्मेंद्र को टीबी की भी शिकायत हुई थी। उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते वह करीब छह महीने तक बनारस में भी रहा था। इसके बाद उसे जेल में रखा गया था। हाल ही में तबीयत दोबारा बिगड़ने पर उसे तीन सितंबर को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा था। सोमवार रात उपचार के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। बंदी की मौत की सूचना जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को दी गई।बंदी नशे का आदी था। मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। कई बार तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कर बंदी के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। - आलोक सिंह, जेलर