फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   A person convicted of murder was sentenced to life imprisonment and fined 35,000.

Saharanpur News: हत्या के दोषी को उम्रकैद 35 हजार अर्थदंड लगाया

Sat, 17 Oct 2026 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
A person convicted of murder was sentenced to life imprisonment and fined 35,000.
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 सुबोध भारती की अदालत ने यौन हिंसा और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी आफताब उर्फ चूना पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

वादी ने थाना फतेहपुर में तहरीर दी थी। बताया कि उसका बेटा उम्र करीब 13 वर्ष पांच सितंबर 2023 को अपने घर से हर दिन की तरह दूध लेने के लिए साइकिल से पास के ही हिंडन नदी के किनारे से अमीर हमजा के डेरों में गया था।
विज्ञापन

अमीर हमजा ने बताया कि तीन बजे आना दूध तीन बजे निकाला जाएगा। इसके बाद उसका बेटा दूध का डब्बा वहीं रखकर घर आ गया। बेटा दिन में ढाई बजे फिर से दूध लेने के लिए डेरे में गया, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। अमीर हमजा ने बताया कि दूध का डब्बा गांव के साहिल के हाथों भिजवा दिया है। जब अपने लड़के के विषय में जानकारी की तो बताया कि वह यहां नहीं आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद ग्रामवासियों के साथ बेटे की तलाश की। जानकारी मिली कि करीब साढ़े तीन बजे आफताब उर्फ चूना को लोगों ने उसके लड़के को बाग की ओर ले जाते हुए देखा। करीब रात के साढ़े नौ बजे बाग में जाकर देखा तो पास ही लड़के की साइकिल और उसका लड़का पड़ा था। उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बेटे को मृत बताया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की।

विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अदालत में विचाराधीन रही।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील रखी कि उसे गांव की पार्टीबाजी के चलते मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताया। दलील रखी कि नाबालिग के साथ यौन हिंसा करने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को पत्तों में छिपाया। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed