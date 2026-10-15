Saharanpur News: अब फिर से तलाशे जाएंगे 2.76 लाख वोटर, 3018 बीएलओ जाएंगे घर-घर

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जिले में सात बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, देहात, देवबंद, रामपुर मनिहारान और गंगोह विधानसभा सीट हैं। इन सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 27 अक्तूबर 2025 को मतदाताओं की संख्या 26.42 लाख थी। अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।इसके बाद छह जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। जिन मतदाताओं की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हुई। उन्हें नोटिस जारी किए गए। नोटिस पर सुनवाई के बाद दस अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। अब भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से 27 अक्तूबर 2025 और दस अप्रैल 2026 को जारी मतदाता सूची के बीच हटाए गए मतदाताओं के सत्यापन के निर्देश दिए हैं।विधानसभा-मतदाता (27-10-2025)-मतदाता (10-04-2026)बेहट-3,80,003-3,46,507नकुड़3,63,104-3,35,049नगर4,61,0143,87,301देहात-3,78,1673,39,033देवबंद-3,49,474-3,15,217रामपुर मनिहारान-3,21,167-2,99,035गंगोह3,89,746-3,43,67417 और 24 अक्तूबर को चलेगा विशेष अभियानउप जिला निर्वाचन अधिकारी लवी त्रिपाठी ने बताया कि मतदाता सूची में छूटे एवं युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए 17 अक्तूबर और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिले की सातों विधानसभाओं के सभी पोलिंग बूथ पर अभियान चलाया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी सुबह दस से शाम चार बजे तक मतदेय स्थलों पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।नए मतदाता अपना नाम शामिल कराने के लिए फार्म छह भर सकते हैं। उन्हें अपने साथ पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जन्म तिथि एवं निवास प्रमाण पत्र पत्र से संबंधित अभिलेखों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां, परिवार के किसी सदस्य का मतदाता पहचान पत्र साथ लाना होगा। आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही बीएलओ घर-घर जाकर भी मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं।