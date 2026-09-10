Saharanpur News: जैन कॉलेज रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

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नगर निगम का अतिक्रमणरोधी दस्ता बुधवार की दोपहर प्रवर्तन दल के जवानों के साथ जैन कॉलेज रोड पर पहुंचा। टीम ने सिविल लाइंस चौकी से शुरू होकर जैन कॉलेज तक अतिक्रमण हटवाया। निगम की टीम को देखकर अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। सड़कों पर रेहड़ियां खड़ी कर सामान बेच रहे लोग इधर-उधर निकल गए। खोखा संचालक बंद कर भाग गए, जबकि थड़ा चलाने वालों ने अपने थड़े उठाकर सुरक्षित स्थानों पर रखे। इसके बावजूद कई दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखा सामान जब्त किया गया। इसके अलावा कई लोगों ने जुर्माना चुकाकर सामान छुड़वाया।अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा ने बताया कि लोगों से लगातार अतिक्रमण न करने की अपील की जा रही है। उसके बावजूद लोग सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। संवाद