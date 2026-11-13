Saharanpur News: विश्वासनगर के पास पांवधोई नदी पर बनेगा पुल, राह होगी आसान

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दरअसल, पांवधोई नदी पर जिस जगह पुल का निर्माण होना है। वहां करीब 30 साल पहले एक पुल हरौड़ा सीट से तत्कालीन भाजपा विधायक मोहर सिंह के प्रयास से बनवाया गया था, जिसकी चौड़ाई करीब 15 फीट है। पुल गलत जगह पर बना दिए जाने के कारण उसे पुराना कलसिया रोड से जोड़ा नहीं जा सका है। इसकी वजह से पुल और सड़क के बीच में करीब 60 मीटर का टुकड़ा कच्चा है। इसकी वजह से बरसात के दिनों में लोगों को चलने में परेशानी रहती थी। इसी को देखते हुए नगर विधायक द्वारा प्रस्ताव बनवाकर भेजा गया था, जिसे शासन से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर होते ही पुल का निर्माण शुरू होगा।नगरवासियों की लंबे समय से पुल की मांग थी। लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव तैयार कराकर भिजवाया गया था। इस संबंध में शासन में भी बात हुई, जिसके बाद स्वीकृति मिल गई है। पुल बनने के बाद उसे सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके बाद लोगों को समस्या नहीं रहेगी।- राजीव गुंबर, नगर विधायक