âãUæÚUÙÂéÚUÐ ·ñ¤ÚUæÙæ ©UÂ ¿éÙæß ·¤æ Âý¿æÚU àæçÙßæÚU àææ× Í× »Øæ, ×»ÚU ÕâÂæ ÙðÌæ ÂêÚðU Âý¿æÚU ×ð´ »æØÕ ÙÁÚU ¥æ°Ð ÕâÂæ ·¤è ÌÚUÈ¤ âð ç·¤âè ÌÚUãU ·¤è ¥ÂèÜ Öè âæ×Ùð ÙãUè´ ¥æ§ü ãñUÐ Îô çÎÙ ÕæÎ ×ÌÎæÙ ãUôÙæ ãñUÐ °ðâð ×ð´ ÕâÂæ ¥ÂÙð ÂÚ¢UÂÚUæ»Ì ×Ìô´ ·¤ô ßãU ·ñ¤âð ×ñâðÁ Îð´»ð, ØãU Îð¹Ùæ ßæÜè ÕæÌ ãñUÐ
Èê¤ÜÂéÚU ¥õÚU »ôÚU¹ÂéÚU ×ð´ âÂæ ·¤è ÁèÌ ·ð¤ ÕæÎ ÕâÂæ âé÷Âýè×ô ×æØæßÌè Ùð çßÂÿæ ·ð¤ »ÆUÕ¢ÏÙ ·¤æ ÁôÚUÎæÚU É¢U» âð â×ÍüÙ ç·¤Øæ ÍæÐ ©U×èÎ Íè ç·¤ ·ñ¤ÚUæÙæ ©UÂ ¿éÙæß ×ð´ ÕâÂæ Öè ÚUæÜôÎ ¥õÚU âÂæ ·¤è ÌÚUãU ¿éÙæß Âý¿æÚU ×ð´ ©UÌÚðU»èÐ »ÆUÕ¢ÏÙ ÂýˆØæàæè ÌÕSâé× ·ð¤ Ùæ×æ¢·¤Ù âð Üð·¤ÚU ¿éÙæß Âý¿æÚU ·ð¤ ¥æç¹ÚUè çÎÙ Ì·¤ ÕâÂæ ·¤è ¥ÙéÂçSÍçÌ ¿¿æü ·¤æ çßáØ ÁM¤ÚU ÚUãUèÐ àæéL¤¥æÌ ×ð´ ÕâÂæ ÙðÌæ¥ô´ ·¤æ ·¤ãUÙæ Íæ ç·¤ ©U‹ãð´U ãUæ§ü·¤×æÙ ·ð¤ çÙÎðüàæ ·¤æ §¢ÌÁæÚU ãñUÐ ¿éÙæß Âý¿æÚU ¹ˆ× ãUô »Øæ, Üðç·¤Ù ÕâÂæ ¿éÙæßè Ú¢U» âð ÎêÚU ÚUãUèÐ ¥æç¹ÚUè â×Ø ÂÚU ÚUæÜôÎ ¥õÚU âÂæ ·ð¤ âæÍ ·¤æ¢»ýðâ ÙðÌæ §×ÚUæÙ ×âêÎ ¥æçÎ Öè ÁéÇ¸U »° Íð, Üðç·¤Ù ÕâÂæ ÙðÌæ¥ô´ ·¤è ©UÂçSÍçÌ ·¤ãUè´ Öè ÙÁÚU ÙãUè´ ¥æ§üÐ àæçÙßæÚU àææ× ·¤ô ¿éÙæß Âý¿æÚU Í×æ Ìô ÁM¤ÚU ØãU âßæÜ ©UÆUæ ç·¤ ÕâÂæ ¥ÂÙð ×ÌÎæÌæ¥ô´ ·¤ô â¢Îðàæ ç·¤â ÌÚUãU Îð»èÐ ãUæÜæ¢ç·¤ ÕâÂæ ·ð¤ °·¤ ÂÎæçÏ·¤æÚUè ·¤æ ·¤ãUÙæ Íæ ç·¤ ÂæÅUèü Ùð ¥ÂÙð SÌÚU âð ×ÌÎæÌæ¥ô´ ·¤ô â¢Îðàæ Âãé¢U¿æ çÎØæ ãñUÐ çÁâ çÎÙ §üßè°× ×àæèÙ ¹éÜð»è, ©Uâ çÎÙ Ì×æ× ¥ÅU·¤Üô´ ÂÚU çßÚUæ× Ü» Áæ°»æÐ
âãUæÚUÙÂéÚUÐ ·ñ¤ÚUæÙæ ©UÂ ¿éÙæß ·¤æ Âý¿æÚU àæçÙßæÚU àææ× Í× »Øæ, ×»ÚU ÕâÂæ ÙðÌæ ÂêÚðU Âý¿æÚU ×ð´ »æØÕ ÙÁÚU ¥æ°Ð ÕâÂæ ·¤è ÌÚUÈ¤ âð ç·¤âè ÌÚUãU ·¤è ¥ÂèÜ Öè âæ×Ùð ÙãUè´ ¥æ§ü ãñUÐ Îô çÎÙ ÕæÎ ×ÌÎæÙ ãUôÙæ ãñUÐ °ðâð ×ð´ ÕâÂæ ¥ÂÙð ÂÚ¢UÂÚUæ»Ì ×Ìô´ ·¤ô ßãU ·ñ¤âð ×ñâðÁ Îð´»ð, ØãU Îð¹Ùæ ßæÜè ÕæÌ ãñUÐ
Èê¤ÜÂéÚU ¥õÚU »ôÚU¹ÂéÚU ×ð´ âÂæ ·¤è ÁèÌ ·ð¤ ÕæÎ ÕâÂæ âé÷Âýè×ô ×æØæßÌè Ùð çßÂÿæ ·ð¤ »ÆUÕ¢ÏÙ ·¤æ ÁôÚUÎæÚU É¢U» âð â×ÍüÙ ç·¤Øæ ÍæÐ ©U×èÎ Íè ç·¤ ·ñ¤ÚUæÙæ ©UÂ ¿éÙæß ×ð´ ÕâÂæ Öè ÚUæÜôÎ ¥õÚU âÂæ ·¤è ÌÚUãU ¿éÙæß Âý¿æÚU ×ð´ ©UÌÚðU»èÐ »ÆUÕ¢ÏÙ ÂýˆØæàæè ÌÕSâé× ·ð¤ Ùæ×æ¢·¤Ù âð Üð·¤ÚU ¿éÙæß Âý¿æÚU ·ð¤ ¥æç¹ÚUè çÎÙ Ì·¤ ÕâÂæ ·¤è ¥ÙéÂçSÍçÌ ¿¿æü ·¤æ çßáØ ÁM¤ÚU ÚUãUèÐ àæéL¤¥æÌ ×ð´ ÕâÂæ ÙðÌæ¥ô´ ·¤æ ·¤ãUÙæ Íæ ç·¤ ©U‹ãð´U ãUæ§ü·¤×æÙ ·ð¤ çÙÎðüàæ ·¤æ §¢ÌÁæÚU ãñUÐ ¿éÙæß Âý¿æÚU ¹ˆ× ãUô »Øæ, Üðç·¤Ù ÕâÂæ ¿éÙæßè Ú¢U» âð ÎêÚU ÚUãUèÐ ¥æç¹ÚUè â×Ø ÂÚU ÚUæÜôÎ ¥õÚU âÂæ ·ð¤ âæÍ ·¤æ¢»ýðâ ÙðÌæ §×ÚUæÙ ×âêÎ ¥æçÎ Öè ÁéÇ¸U »° Íð, Üðç·¤Ù ÕâÂæ ÙðÌæ¥ô´ ·¤è ©UÂçSÍçÌ ·¤ãUè´ Öè ÙÁÚU ÙãUè´ ¥æ§üÐ àæçÙßæÚU àææ× ·¤ô ¿éÙæß Âý¿æÚU Í×æ Ìô ÁM¤ÚU ØãU âßæÜ ©UÆUæ ç·¤ ÕâÂæ ¥ÂÙð ×ÌÎæÌæ¥ô´ ·¤ô â¢Îðàæ ç·¤â ÌÚUãU Îð»èÐ ãUæÜæ¢ç·¤ ÕâÂæ ·ð¤ °·¤ ÂÎæçÏ·¤æÚUè ·¤æ ·¤ãUÙæ Íæ ç·¤ ÂæÅUèü Ùð ¥ÂÙð SÌÚU âð ×ÌÎæÌæ¥ô´ ·¤ô â¢Îðàæ Âãé¢U¿æ çÎØæ ãñUÐ çÁâ çÎÙ §üßè°× ×àæèÙ ¹éÜð»è, ©Uâ çÎÙ Ì×æ× ¥ÅU·¤Üô´ ÂÚU çßÚUæ× Ü» Áæ°»æÐ