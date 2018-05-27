ÎêÙ ãUæ§ßð ÂÚU çÎÙÖÚU Ü»æ ÚUãUæ Áæ×
çÕãUæÚUè»É¸U (âãUæÚUÙÂéÚU) Ð ÀéUÅU×ÜÂéÚU-ÎðãUÚUæÎêÙ ÚUæcÅþUèØ ÚUæÁ×æ»ü ÂÚU àæçÙßæÚU âéÕãU çàæßæçÜ·¤ ÂãUæçÇU¸Øô´ ·ð¤ Õè¿ ÇUæÅU ×¢çÎÚU âð ÂãUÜð Îô ¥Ü»-¥Ü» Á»ãUô´ ÂÚU ßæãUÙô´ ·ð¤ ¹ÚUæÕ ãUôÙð âð Áæ× Ü» »ØæÐ Âý¿¢ÇU »ÚU×è ·ð¤ Õè¿ çÎÙÖÚU Áæ× ×ð´ È¢¤âð ßæãUÙô´ ×ð´ Øæç˜æØô´ ·¤ô ÖæÚUè ÂÚðUàææÙè ãéU§üÐ Áæ× ·ð¤ ¿ÜÌð Õèâ ç×ÙÅU ·ð¤ âÈ¤ÚU ×ð´ Îô âð ÉUæ§ü ƒæ¢ÅðU Øæç˜æØô´ ·¤ô Ü»ðÐ Áæ× Ü»Ùð ·ð¤ ÕæÎ ÎôÙô¢ ÚUæ’Øô´ ·¤è ÂéçÜâ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿è ¹æâè ×àæ€·¤Ì ·ð¤ ÕæÎ àææ× âæÌ ÕÁð ·ð¤ ÕæÎ Áæ× ¹éÜÙæ àæéM¤ ãéU¥æÐ
àæçÙßæÚU âéÕãU Îâ ÕÁð çàæßæçÜ·¤ ÂãUæçÇ¸UØô´ ×ð´ ÇUæÅU ×¢çÎÚU âð ÂãUÜð Îô ¥Ü»-¥Ü» Á»ãUô´ ÂÚU ßæãUÙ È¢¤â »°Ð §â·ð¤ ÕæÎ ÂãUÜð çÙ·¤ÜÙð ·¤è ãUôÇ¸U ×ð´ ¥æ×Ùð âæ×Ùð ßæãUÙ È¢¤â »°Ð Îð¹Ìð ãUè Îð¹Ìð vx ç·¤×è ·ð¤ ÂãUæÇ¸U ×ð´ ßæãUÙô´ ·¤è Üæ§Ùð´ Ü» »§üÐ »ç×üØô´ ·¤è ÀéUçÅ÷ÅUUØæ¢ àæéM¤ ãUôÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ×æ»ü ÂÚU Øæç˜æØæð´ ·¤è ÖèÇ¸U Öè ¥çÏ·¤ ÚUãUèÐ
âê¿Ùæ ÂÚU ØêÂè ·ð¤ ÍæÙæ çÕãUæÚUè»É¸U ¥õÚU ©UžæÚUæ¹¢ÇU ·¤è ¥æâæÚUôÇUè ÂéçÜâ ¿õ·¤è âð ÂéçÜâ·¤×èü ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ðÐ Üðç·¤Ù ÂéçÜâ·¤ç×üØô´ ·¤è ƒæ¢ÅUô´ ·¤è ×àæ€·¤Ì ·ð¤ ÕæÎ Öè ßæãUÙ Úð´U»·¤ÚU ãUè çÙ·¤ÜÙð àæéM¤ ãéU°Ð §â·ð¤ ¿ÜÌð vx ç·¤×è ·ð¤ ÂãUæÇ¸U ·ð¤ §â âÈ¤ÚU ·¤ô ÌØ ·¤ÚUÙð ×ð´ ÁãUæ¢ 20 âð 25 ç×ÙÅU Ü»Ìð ãñ´U, ßãUè´ Áæ× ×ð´ Îô âð ÉUæ§ü ƒæ¢ÅðU Ì· ¤ Ü»ðÐ ©UÏÚU, °â¥ô çÕãUæÚUè»É¸U çÁÌð´¼ý ·é¤×æÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ßæãUÙô´ ·ð¤ È¢¤âÙð âð Áæ× Ü» »Øæ ÍæÐ ×õ·ð¤ ÂÚU ÂéçÜâ ÖðÁ ·¤ÚU ¥æßæ»×Ù ·¤ô âé¿æL¤ ·¤ÚUæØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ