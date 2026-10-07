Saharanpur News: 80 साल पुरानी मस्जिद, अजान के लिए तीन महीने चली कानूनी लड़ाई

विज्ञापन

याचिकाकर्ता शहनवाज खान ने बताया कि करीब तीन माह पहले पुलिस ने पांच वक्त की अजान पर रोक लगवा दी थी। पुलिस का कहना था कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत हुई थी। प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। करीब तीन महीने तक मामले में कानूनी प्रक्रिया चली। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने राहत मिलने की बात कही है। शहनवाज खान ने बताया कि मस्जिद में पांच वक्त की नमाज और अजान को लेकर वह न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही आदेश की प्रति संबंधित शासन और प्रशासनिक अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।मस्जिद के इमाम उमेर ने बताया कि आयशा मस्जिद गांव की पुरानी मस्जिदों में शामिल है। इसका इतिहास करीब 80 वर्ष पुराना है। यहां लंबे समय से लोग नमाज अदा करते आ रहे हैं। अजान को लेकर विवाद सामने आने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा।