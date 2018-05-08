Ü¹ÙõÌè (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð Üô·¤âÖæ ©UÂ¿éÙæß ·¤è ÌñØæçÚUØô´ ·ð¤ ÌãUÌ °âÇUè°× ¥õÚU âè¥ô Ùð ãUçÚUØæ‡ææ âð âÅðU â¢ßðÎÙàæèÜ ¥õÚU ¥çÌâ¢ßðÎÙàæèÜ »æ¢ßô´ ·¤æ ÎõÚUæ ç·¤ØæÐ §â ÎõÚUæÙ ©U‹ãUô´Ùð Ø×éÙæ ÙÎè ÂÚU ÕÙð´ ·é¤ÀU ƒææÅUô´ ·¤ô çÙÚUèÿæ‡æ ç·¤ØæÐ ¿éÙæß ·ð¤ çÎÙ ç¿çqïUÌ §Ù ƒææÅUô´ ·¤è âè×æ°¢ âèÜ ·¤ÚU Îè Áæ°¢»èÐ
»¢»ôãU ÿæð˜æ ·ð¤ â¢ßðÎÙàæèÜ ¥çÌâ¢ßðÎÙàæèÜ »æ¢ß Ü¹ÙõÌè, ·é¢¤ÇUæ ·¤Üæ, ÙØæ ·é¤Ç¸Uæ, Õð»è, ÕéÇU÷ÉUæ¹ðÇ¸Uæ, ÕæÉUè×æÁÚUæ, ÏæÙßæ, ¹æÙÂéÚU ¥æçÎ »æ¢ßô´ ·¤æ Ù·é¤Ç¸U °âÇUè°× Øé»ÚUæÁ çâ¢ãU ¥õÚU »¢»ôãU âè¥ô Ùð ÎõÚUæ ç·¤ØæÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ©UÂ¿éÙæß ×ð´ âÖè ×ÌÎæÌæ ×ÌÎæÙ ÁM¤ÚU ·¤Úð´UÐ ØçÎ ×ÌÎæÙ ·¤ô Üð·¤ÚU ·¤ô§ü ÃØç€Ì ÂýÜôÖÙ Øæ ÎÕæß ÕÙæ° Ìô ÂéçÜâ ·¤ô §â·¤è âê¿Ùæ ÎðÐ âæÍ ãUè ©U‹ãUô´Ùð ¥âæ×æçÁ·¤ Ìˆßô´ ÂÚU ÙÁÚU ÚU¹Ùð´ ¥õÚU ç·¤âè Öè Âý·¤æÚU ·¤è »Ç¸UÕçÇU¸Øæ¢ ·¤ÚUÙð ÂÚU ·¤Ç¸Uè ·¤æÚüUßæ§ü ·¤è ¿ðÌæßÙè ÎèÐ §â·ð¤ ÕæÎ ßãU Ø×éÙæ ¹æÎÚU ·ð¤ ·é¢¤ÇUæ ƒææÅU, ÎõÜÌÂéÚU ƒææÅU, Õð»è ƒææÅU ¥æçÎ ƒææÅUô´ ÂÚU Âãé¢U¿ð ¥õÚU ßãUæ¢ âð ãUô ÚUãUè ¥æßæÁæãUè ·¤æ ÁæØÁæ çÜØæÐ °âÇUè°× Øé»ÚUæÁ çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¿éÙæß ·ð¤ çÎÙ §Ù ƒææÅUô´ ·¤ô âèÜ ·¤ÚU çÎØæ Áæ°»æÐ çÁââð §Ù·ð¤ ÕæÎ §Ù ƒææÅUô´ âð ¥æßæÁæãUè ÂÚU Âê‡æü M¤Â âð ÂýçÌÕ¢Ï ÚUãðU»æÐ
Ü¹ÙõÌè (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð Üô·¤âÖæ ©UÂ¿éÙæß ·¤è ÌñØæçÚUØô´ ·ð¤ ÌãUÌ °âÇUè°× ¥õÚU âè¥ô Ùð ãUçÚUØæ‡ææ âð âÅðU â¢ßðÎÙàæèÜ ¥õÚU ¥çÌâ¢ßðÎÙàæèÜ »æ¢ßô´ ·¤æ ÎõÚUæ ç·¤ØæÐ §â ÎõÚUæÙ ©U‹ãUô´Ùð Ø×éÙæ ÙÎè ÂÚU ÕÙð´ ·é¤ÀU ƒææÅUô´ ·¤ô çÙÚUèÿæ‡æ ç·¤ØæÐ ¿éÙæß ·ð¤ çÎÙ ç¿çqïUÌ §Ù ƒææÅUô´ ·¤è âè×æ°¢ âèÜ ·¤ÚU Îè Áæ°¢»èÐ
»¢»ôãU ÿæð˜æ ·ð¤ â¢ßðÎÙàæèÜ ¥çÌâ¢ßðÎÙàæèÜ »æ¢ß Ü¹ÙõÌè, ·é¢¤ÇUæ ·¤Üæ, ÙØæ ·é¤Ç¸Uæ, Õð»è, ÕéÇU÷ÉUæ¹ðÇ¸Uæ, ÕæÉUè×æÁÚUæ, ÏæÙßæ, ¹æÙÂéÚU ¥æçÎ »æ¢ßô´ ·¤æ Ù·é¤Ç¸U °âÇUè°× Øé»ÚUæÁ çâ¢ãU ¥õÚU »¢»ôãU âè¥ô Ùð ÎõÚUæ ç·¤ØæÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ©UÂ¿éÙæß ×ð´ âÖè ×ÌÎæÌæ ×ÌÎæÙ ÁM¤ÚU ·¤Úð´UÐ ØçÎ ×ÌÎæÙ ·¤ô Üð·¤ÚU ·¤ô§ü ÃØç€Ì ÂýÜôÖÙ Øæ ÎÕæß ÕÙæ° Ìô ÂéçÜâ ·¤ô §â·¤è âê¿Ùæ ÎðÐ âæÍ ãUè ©U‹ãUô´Ùð ¥âæ×æçÁ·¤ Ìˆßô´ ÂÚU ÙÁÚU ÚU¹Ùð´ ¥õÚU ç·¤âè Öè Âý·¤æÚU ·¤è »Ç¸UÕçÇU¸Øæ¢ ·¤ÚUÙð ÂÚU ·¤Ç¸Uè ·¤æÚüUßæ§ü ·¤è ¿ðÌæßÙè ÎèÐ §â·ð¤ ÕæÎ ßãU Ø×éÙæ ¹æÎÚU ·ð¤ ·é¢¤ÇUæ ƒææÅU, ÎõÜÌÂéÚU ƒææÅU, Õð»è ƒææÅU ¥æçÎ ƒææÅUô´ ÂÚU Âãé¢U¿ð ¥õÚU ßãUæ¢ âð ãUô ÚUãUè ¥æßæÁæãUè ·¤æ ÁæØÁæ çÜØæÐ °âÇUè°× Øé»ÚUæÁ çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¿éÙæß ·ð¤ çÎÙ §Ù ƒææÅUô´ ·¤ô âèÜ ·¤ÚU çÎØæ Áæ°»æÐ çÁââð §Ù·ð¤ ÕæÎ §Ù ƒææÅUô´ âð ¥æßæÁæãUè ÂÚU Âê‡æü M¤Â âð ÂýçÌÕ¢Ï ÚUãðU»æÐ