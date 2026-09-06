Saharanpur News: बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के 61 शिक्षक सम्मानित

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कार्यक्रम की शुरुआत महापौर अजय कुमार, नगर विधायक राजीव गुंबर और जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने की। इनके साथ मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकिरण यादव और बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल भी उपस्थित थे। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में चल रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उनके सराहनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में बेसिक शिक्षा विभाग के 39 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 22 शिक्षक शामिल थे। सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न भेंट किए गए।कार्यक्रम का संचालन प्रवीण चौधरी और गोपाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश त्यागी और जिला समन्वयक अरविंद कुमार सिंह उपस्थित रहे। एसआरजी कपिल दुआ, सरफराज आलम, अमित शर्मा, रवींद्र पवार, पूनम तनेजा और मनमोहन शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।लायंस क्लब ने भी शिक्षकों को सम्मानित कियासहारनपुर। लायंस क्लब सहारनपुर सेंट्रल ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर एक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम गुरु नानक इंटर कॉलेज में हुआ, जहां पांच शिक्षकों को सम्मानित किया गया।बलजीत सिंह, इंद्रजीत कौर, सुभलेश चौहान, पवनदीप कौर और हेमसिंह को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें शॉल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर सम्मान प्रदान किया। इस समारोह में जिला गवर्नर आदित्य गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंजीत सिंह, अनुज जैन और डीएस जुनेजा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जसवंत सिंह बत्रा, सुनील पुरी, अजेंद्र सिंह और रंजीव सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रेनू वर्मा, नरेंद्र शर्मा और संजय भसीन सहित क्लब के अन्य सदस्य भी इस दौरान उपस्थित थे।