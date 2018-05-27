{"_id":"5b09b2224f1c1b916e8b4c92","slug":"191527362082-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"??????????? ?? ??????? ?? ?????? ????","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
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âãUæÚUÙÂéÚUÐ çßçÖ‹Ù ÃØæÂæçÚU·¤ â¢»ÆUÙô´ Ùð ÃØæÂæÚUè çãUÌô´ ·¤è ÚUÿææ ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÎõÚUæÙ Âýæ‡æ ‹ØæñÀUæßÚU ·¤ÚÙð ßæÜð àæãUèÎô´ ·¤è ØæÎ ×ð´ ÂýðÚU‡ææ çÎßâ ×ÙæØæÐ ÃØæÂæçÚUØô´ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Áô â×æÁ ¥ÂÙð àæãUèÎô´ ·ð¤ ÕçÜÎæÙ âð ÂýðÚU‡ææ ÙãUè´ ÜðÌæ, ©Uâ â×æÁ ·¤ô §çÌãUæâ ·¤Öè ×æÈ¤ ÙãUè´ ·¤ÚUÌæÐ ·¤æØü·ý¤×æð´ ×ð´ ÃØæÂæçÚUØæð´ Ùð °·¤ÁéÅUÌæ ·¤æ â¢·¤ËÂ çÜØæÐ
àæçÙßæÚU ·¤ô ÚðUÜßð ÚUôÇU çSÍÌ âÖæ»æÚU ×ð´ ¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ ©Ulô» ÃØæÂæÚU ×¢ÇUÜ mæÚUæ ¥æØôçÁÌ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ßçÚUcÆU ÂýÎðàæ ©UÂæŠØÿæ çß×Ü çßÚU×æÙè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ â¢»ÆUÙ Sß»èüØ ãUÚUèàæ¿¢¼ý ¥»ýßæÜ âçãUÌ ¥‹Ø àæãUèÎ ÃØæÂæçÚUØô´ ·¤è àæãUæÎÌ ·¤ô ÂýðÚU‡ææ çÎßâ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ×ÙæÌæ ÚUãUæ ãñUÐ ÃØæÂæçÚUØô´ ·¤è àæãUæÎÌ ·ð¤ ¿ÜÌð ãUè çÕ·ý¤è·¤ÚU ×ð´ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤è ×Ù×æÙè ¥õÚU âæ×æ‹Ø âßðü ·¤ô Ìˆ·¤æÜèÙ âÚU·¤æÚU ·¤ô Õ¢Î ·¤ÚUÙæ ÂÇ¸Uæ ÍæÐ §â·ð¤ ¿ÜÌð ÃØæÂæçÚUØô´ ×ð´ °·¤Ìæ ·¤æ âê˜æÂæÌ ãéU¥æ ÍæÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Áè°âÅUè Üæ»ê ãUôÙð ·ð¤ ÕæÎ ¥È¤âÚUàææãUè ·ð¤ ¿ÜÌð ¥æ× ÃØæÂæÚUè ·¤è ÂÚðUàææÙè ÕÉ¸U »§ü ãñUÐ ¥çÙÌ »»ü, ãUáü ÇUæÕÚU, âÚUÎæÚU »éÚU×ðãUÚU çâ¢ãU, ÚUÁÌ ç×žæÜ, ÚUæÁðàæ ØæÎß, ÚU×Ù ß×æü, âÚUÎæÚU »éÚUÎèÂ çâ¢ãU ×ô´ÅUè âçãUÌ ¥‹Ø Ùð çß¿æÚU ÃØ€Ì ç·¤°Ð
·¤æØü·ý¤× ×ð´ Á»Îèàæ ·¤æÜÇUæ, ¥ÁØ àæ×æü, »ôçß¢Î âñÙè, âéÕôÏ ÖæçÅUØæ, àæàææ¢·¤ ÖæçÅUØæ, çÁÌð´¼ý Ùæ»ÚU, Â¢·¤Á ÕÁæÁ, ØàæÂæÜ ˜æðãUÙ, ×ÙôÁ ç¿ÅU·¤æÚUæ, çßÙèÌ çßÚU×æÙè, ÚUæÁÙ ¥ÚUôÇUæ, ¥çEÙè ¥ÚUô¿ÇUæ, çàæßÁèÌ çâ¢ãU, âÚUÎæÚU ÌÚU‡æÁèÌ çâ¢ãU Õ‚»æ, ×ÙôÁ »»ü, ×Ùèá ß×æü, ¥çÙÜ ÖæÚUÌè, ¥ÿæØ »éÜæÅUè, ÖæÚUÌ ß×æü ¥æçÎ ÚUãðUÐ
©UžæÚU ÂýÎðàæ ÃØæÂæÚU ×¢ÇUÜ ·¤è çÁÜæ §·¤æ§ü ·¤è ¥ôÚU âð ÚðUÜßð ÚUôÇU çSÍÌ ·¤æØæüÜØ ÂÚU àæãUèÎè çÎßâ ·¤æØü·ý¤× ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁÜæŠØÿæ àæèÌÜ Å¢UÇUÙ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÃØæÂæÚU çãUÌ ·¤è ÚUÿææ ·¤ÚUÌð ãéU° Áô ÃØæÂæÚUè â¢ƒæáü ·¤ÚUÌð ãéU° àæãUèÎ ãéU° ãñ´U, ©U‹ãð´U ¥æÁ ÂýÎðàæ ·ð¤ Îô ·¤ÚUôÇU¸ ÃØæÂæÚUè Ÿæhæ¢ÁçÜ ¥çÂüÌ ·¤ÚU ÚUãðU ãñ´UÐ ©U‹ãUô´Ùð àæãUèÎ ãéU° ÃØæÂæçÚUØô´ ·ð¤ â¢ƒæáü ·¤è »æÍæ ÕÌæÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ ©UÙ·¤æ ÕçÜÎæÙ ¥æÙð ßæÜè ÂèçÉUØô´ ·ð¤ çÜ° ÂýðÚU‡ææ ·¤æ ·¤æØü ·¤ÚðU»æÐ â¢ÁØ ÖâèÙ, ×ðÁÚU °â·ð¤ âêÚUè, ¥çÙÜ »»ü, âéÏèÚU ç×žæÜ, ÙæÚUæØ‡æÎžæ àæ×æü, â¢Áèß â¿Îðßæ, âé¹ßèÚU çâ¢ãU, ÚUçß Å¢UÇUÙ, Öè× ç»ÚUÏÚU, ÚUæÁèß â¿Îðßæ, ÚUçß‹¼ý çâ¢ãU, ã¢UâÂæÜ, ¥æàæèá ·é¤×æÚU, ÂæÚUâ ÂæãUßæ ¥æçÎ ÚUãðUÐ
©UÏÚU, ƒæ¢ÅUæƒæÚU çSÍÌ ÃØæÂæÚU ÖßÙ ×ð´ âãUæÚUÙÂéÚU ©Ulô» ÃØæÂæÚU ÂýçÌçÙçÏ ×¢ÇUÜ ·ð¤ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ Öè àæãUèÎô´ ·¤ô Ÿæhæ¢ÁçÜ Îè »§üÐ ×ãUæÙ»ÚU ¥ŠØÿæ çßßð·¤ ×Ùô¿æ ¥õÚU ×ãUæ×¢˜æè âÚUÎæÚU âéÚð´U¼ý ×ôãUÙ çâ¢ãU ¿æßÜæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÃØæÂæçÚUØô´ ·¤è ×ðãUÙÌ ¥õÚU ÎëÉ¸ U§‘ÀUæ àæç€Ì âð Îðàæ ¥æçÍü·¤ M¤Â âð ×ÁÕêÌ ãéU¥æ ãñUÐ ÃØæÂæÚUè ¥ÂÙð âæÍ ãUè ÕÇ¸Uè â¢Øæ ×ð´ ÕðÚUôÁ»æÚUô´ ·¤ô ÚUôÁ»æÚU ©UÂÜŽÏ ·¤ÚUæ ÚUãðU ãñ´UUÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Áè°âÅUè Üæ»ê ãUôÙð ·ð¤ ÕæÎ ÃØæÂæçÚUØô´ ·ð¤ ©UˆÂèÇ¸UÙ ×ð´ ÕÉ¸UôžæÚUè ãéU§ü ãñUÐ §âçÜ° °·¤ÁéÅU ãUô·¤ÚU â¢ƒæáü ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð ×æ¢» ©UÆUæ§ü ç·¤ ÃØæÂæçÚU·¤ Âð´àæÙ Îè Áæ°Ð âÖè âÚU·¤æÚUè ·¤æØæüÜØô´ ×ð´ ÃØæÂæçÚUØô´ ·¤è âãUæØÌæ ·ð¤ çÜ° ãñUËÂ ÇðUS·¤ ·¤è SÍæÂÙæ ·¤ÚUæ§ü Áæ°Ð §ââð Ù çâÈü¤ ÃØæÂæçÚUØô´ ·¤æ ©UˆÂèÇ¸UÙ L¤·ð¤»æ ÕçË·¤ ©UÙ·¤æ â×æÙ Öè ÕÉð¸U»æÐ ØàæÂæÜ ×ñÙè, ÚUæÁð´¼ý »éŒÌæ, âÚUÎæÚU ÚUæÁÂæÜ çâ¢ãU, ÚUæ×ÚUæÁèß çâ¢ƒæÜ, ×éÚUÜè ¹‹Ùæ, ÁâßèÚU Õ˜ææ, âéÎàæüÙ ÁéÙðÁæ, âêÚUÁ Âý·¤æàæ ÆU€·¤ÚU, ÙÚðUàæ ·é¤×æÚU, ¥àæô·¤ ÀUæÕÇU¸æ, ×é·ð¤àæ ÏÙ»ÚU, âéÚð´U¼ý ×ôãUÙ ·¤æÜÇ¸Uæ Ùð Öè çß¿æÚU ÃØ€Ì ç·¤°Ð ÚUæÁ·é¤×æÚU çßÁ, ÙèÚUÁ ÁñÙ, ÚUæÁèß ×ÎæÙ, »éÜàæÙ ¥ÙðÁæ, ×ÎÙ Üæ¢Õæ, ×ãUèÂ çâ¢ãU, ãUÚUèàæ ¹ÙðÁæ, ¥æÙ¢Î ¥»ýßæÜ, ÂßÙ »ôØÜ, ÜÿØ ¿õãUæÙ, ÚUçß¢¼ý ·é¤×æÚU, âéÙèÜ ·é¤×æÚU çâ¢ãU, âÚUÎæÚU ãUÚUÂýèÌ çâ¢ãU, ¥ÚUçß¢¼ý ·é¤×æÚU, âéÚð´U¼ý çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, ¥æçÎEÚU ÁñÙ, ÎèÂ·¤ ×ËãUô˜ææ, ÙÚðUàæ ¹éÚUæÙæ ¥æçÎ ÚUãðUÐ
ÂýðÚU‡ææ çÎßâ ÂÚU ÃØæÂæçÚUØæð´ Ùð °·¤ÁéÅUÌæ ·¤æ â¢·¤ËÂ çÜØæ
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