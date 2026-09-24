Saharanpur News: हाईटेंशन लाइन में फाल्ट से 15 गांवों में रहा अंधेरा

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बीते मंगलवार दोपहर करीब दो बजे नानौता फीडर से तीतरो और बेरखेड़ी विद्युत केंद्रों को जोड़ने वाली 33 केवी लाइन में खराबी आने से आपूर्ति बाधित हुई। इसे ठीक करने के बाद हाईटेंशन लाइन में कई स्थानों पर फाल्ट आ गया, जिससे नगर समेत करीब 15 गांवों की बिजली गुल हो गई। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने रात में गांव खुड़ाना के जंगल में लाइन ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के विरोध के कारण काम बाधित हो गया।बुधवार सुबह अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों को समझाकर लाइन की मरम्मत कराई। जिसके बाद दोपहर तक विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सकी। क्षेत्रवासियों ने लंबे बिजली संकट के लिए ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एसडीओ एसडी प्रताप सिंह ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण समस्या आई थी। रात में मरम्मत कार्य में व्यवधान के चलते आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। किसानों को समझाने के बाद लाइन ठीक कराकर आपूर्ति बहाल कर दी गई।