{"_id":"5b09b07a4f1c1baf6e8b4ca6","slug":"11527361658-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"?????? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ?????","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
?????? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ?????
àææ·¢¤ÖÚUè (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð »æ¢ß ãUâÙÂéÚU Ùô»æßæ çSÍÌ çàæß ×¢çÎÚU ×ð´ ßæçáü·¤ Ö¢ÇUæÚUæ ãUáôüËÜæâ âð â¢Â‹Ù ãéU¥æÐ âéÕãU v® ãUßÙ ÕÁð àæéM¤ ãéU¥æ àææ× y ÕÁð Ö¢ÇUæÚUæ àæéM¤ ãéU¥æÐ ÚUæç˜æ ×ð´ âˆâ¢» °ß¢ Áæ»ÚU‡æ ÂýæÚ¢UÖ ãéU¥æ Áô ÖôÚU Ì·¤ ¿Üæ ÕæãUÚU âð ¥æ° â¢Ìô °ß¢ »æØ·¤ô´ Ùð ÖÁÙô´ âð Ö€Ìô´ ·¤ô Öç€Ì ÚUâ âð âÚUôÕæÚU ·¤ÚU çÎØæÐ Ÿæè ã¢Uâ ¥æŸæ× Âýð× Ù»ÚU ãUçÚUmæÚU âð ¥æ§ü âæŠßè ¥æÚUæÏÙæ Öæ§ü °ß¢ ÚUæçÏ·¤æ Öæ§ü Ùð â¢Øé€Ì L¤Â âð Ö€Ìô´ ·¤ô ÚUæ× ·ð¤ Ùæ× ·ð¤ ×ãUˆß ÂÚU Âý·¤æàæ ÇUæÜÌð ãéU° ÕÌæØæ ç·¤ ÚUæ× ·¤æ Ùæ× âßôüÂçÚU ãñU ¥õÚU ÚUæ× ·ð¤ Ùæ× âð ãUè Ößâæ»ÚU âð ÂæÚU ©UÌÚUÌæ ãñU §â ƒæôÚU ·¤ÜØé» ×ð´ ÃØç€Ì ÖõçÌ·¤ßæÎ ·¤è ÁèßÙ ×ð´ ©UÜÛæ ·¤ÚU ÚUãU »Øæ ãñU Ð¥æÁ ·ð¤ §â ¥æÏéçÙ·¤ Øé» ×ð´ ×ÙécØ ·ð¤ Âæâ âÕ ·é¤ÀU ãUôÌð ãéU° àææ¢çÌ ÙãUè´ ãñU ¥õÚU ©Uâ·¤è ÛæôÜè ¹æÜè ãñUÐ Ùô°ÇUæ âð ¥æ§ü âôçÙØæ Îðßè °ß¢ ÚðU¹æ Îðßè ·ð¤ ÖÁÙô´ Ùð Ö€Ìô´ ·¤ô Ûæê×Ùð ÂÚU ×ÁÕêÚU ·¤ÚU çÎØæÐ §â·ð¤ ¥çÌçÚU€Ì âéàæèÜ Õýræï¿æÚUè, âˆØæÙ¢Î Áè, ÚUæ× ·é¤×æÚU Áè ¥æçÎ Ùð Öè Ö»ßæÙ ·¤è Öç€Ì ·ð¤ ÕæÚðU ×ð´ çßSÌæÚU âð â×ÛææØæÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU âéàæèÜ Õræï¿æÚUè, âˆØæÙ¢Î Áè, ÚUæÁ·é¤×æÚU Áè ¥æçÎ Ùð Öè Öç€Ì ÚUâ ·¤è »¢»æ ÕãUæ·¤ÚU Ö€Ìô ·¤ô Ö»ßæÙ ·¤è Öç€Ì ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÕæÚðüU ×ð´ çßSÌæÚU âð â×ÛææØæ Ð§â ¥ßâÚU ÂÚU çÎÙðàæ »éŒÌæ, ×¢ÁèÌ ¿õãUæÙ, ÚUæÁ·é¤ÜÖêá‡æ, Ï×ðü‹¼ý ¿õãUæÙ, Øô»ðàæ ¿õãUæÙ, ×ÙôÁ »éŒÌæ, ÙèÅêU »éŒÌæ, »ýæ× ÂýÏæÙ ãUâÙÂéÚU ãUâÙÂéÚU â¢ÎèÂ ¿õãUæÙ, ×ãðUàæ »éŒÌæ, Âé‹Ùê Ö»Ì, ÚUæÁð´¼ý, ÚUæÁ·é¤×æÚU ÚUæÁðàæ, ×¢çÎÚU ·ð¤ ÂéÁæÚUè ×ãð´U¼ý çâ¢ãU, Õ¿Ù çâ¢ãU âñÙè,âçãUÌ ÎêÚUÎÚUæÁ ·ð¤ Ö€Ìô´ Ùð ·¤è ©UÂçSÍçÌ ÚUãUè ·¤æØü·ý¤× ·¤æ â¢¿æÜÙ ×æSÅUÚU Îðßè çâ¢ãU Ùð ç·¤ØæÐ
àææ·¢¤ÖÚUè (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð »æ¢ß ãUâÙÂéÚU Ùô»æßæ çSÍÌ çàæß ×¢çÎÚU ×ð´ ßæçáü·¤ Ö¢ÇUæÚUæ ãUáôüËÜæâ âð â¢Â‹Ù ãéU¥æÐ âéÕãU v® ãUßÙ ÕÁð àæéM¤ ãéU¥æ àææ× y ÕÁð Ö¢ÇUæÚUæ àæéM¤ ãéU¥æÐ ÚUæç˜æ ×ð´ âˆâ¢» °ß¢ Áæ»ÚU‡æ ÂýæÚ¢UÖ ãéU¥æ Áô ÖôÚU Ì·¤ ¿Üæ ÕæãUÚU âð ¥æ° â¢Ìô °ß¢ »æØ·¤ô´ Ùð ÖÁÙô´ âð Ö€Ìô´ ·¤ô Öç€Ì ÚUâ âð âÚUôÕæÚU ·¤ÚU çÎØæÐ Ÿæè ã¢Uâ ¥æŸæ× Âýð× Ù»ÚU ãUçÚUmæÚU âð ¥æ§ü âæŠßè ¥æÚUæÏÙæ Öæ§ü °ß¢ ÚUæçÏ·¤æ Öæ§ü Ùð â¢Øé€Ì L¤Â âð Ö€Ìô´ ·¤ô ÚUæ× ·ð¤ Ùæ× ·ð¤ ×ãUˆß ÂÚU Âý·¤æàæ ÇUæÜÌð ãéU° ÕÌæØæ ç·¤ ÚUæ× ·¤æ Ùæ× âßôüÂçÚU ãñU ¥õÚU ÚUæ× ·ð¤ Ùæ× âð ãUè Ößâæ»ÚU âð ÂæÚU ©UÌÚUÌæ ãñU §â ƒæôÚU ·¤ÜØé» ×ð´ ÃØç€Ì ÖõçÌ·¤ßæÎ ·¤è ÁèßÙ ×ð´ ©UÜÛæ ·¤ÚU ÚUãU »Øæ ãñU Ð¥æÁ ·ð¤ §â ¥æÏéçÙ·¤ Øé» ×ð´ ×ÙécØ ·ð¤ Âæâ âÕ ·é¤ÀU ãUôÌð ãéU° àææ¢çÌ ÙãUè´ ãñU ¥õÚU ©Uâ·¤è ÛæôÜè ¹æÜè ãñUÐ Ùô°ÇUæ âð ¥æ§ü âôçÙØæ Îðßè °ß¢ ÚðU¹æ Îðßè ·ð¤ ÖÁÙô´ Ùð Ö€Ìô´ ·¤ô Ûæê×Ùð ÂÚU ×ÁÕêÚU ·¤ÚU çÎØæÐ §â·ð¤ ¥çÌçÚU€Ì âéàæèÜ Õýræï¿æÚUè, âˆØæÙ¢Î Áè, ÚUæ× ·é¤×æÚU Áè ¥æçÎ Ùð Öè Ö»ßæÙ ·¤è Öç€Ì ·ð¤ ÕæÚðU ×ð´ çßSÌæÚU âð â×ÛææØæÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU âéàæèÜ Õræï¿æÚUè, âˆØæÙ¢Î Áè, ÚUæÁ·é¤×æÚU Áè ¥æçÎ Ùð Öè Öç€Ì ÚUâ ·¤è »¢»æ ÕãUæ·¤ÚU Ö€Ìô ·¤ô Ö»ßæÙ ·¤è Öç€Ì ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÕæÚðüU ×ð´ çßSÌæÚU âð â×ÛææØæ Ð§â ¥ßâÚU ÂÚU çÎÙðàæ »éŒÌæ, ×¢ÁèÌ ¿õãUæÙ, ÚUæÁ·é¤ÜÖêá‡æ, Ï×ðü‹¼ý ¿õãUæÙ, Øô»ðàæ ¿õãUæÙ, ×ÙôÁ »éŒÌæ, ÙèÅêU »éŒÌæ, »ýæ× ÂýÏæÙ ãUâÙÂéÚU ãUâÙÂéÚU â¢ÎèÂ ¿õãUæÙ, ×ãðUàæ »éŒÌæ, Âé‹Ùê Ö»Ì, ÚUæÁð´¼ý, ÚUæÁ·é¤×æÚU ÚUæÁðàæ, ×¢çÎÚU ·ð¤ ÂéÁæÚUè ×ãð´U¼ý çâ¢ãU, Õ¿Ù çâ¢ãU âñÙè,âçãUÌ ÎêÚUÎÚUæÁ ·ð¤ Ö€Ìô´ Ùð ·¤è ©UÂçSÍçÌ ÚUãUè ·¤æØü·ý¤× ·¤æ â¢¿æÜÙ ×æSÅUÚU Îðßè çâ¢ãU Ùð ç·¤ØæÐ