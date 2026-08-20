Rampur News: बिजली का फॉल्ट ठीक करते समय करंट की चपेट में आया युवक, मौत

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थाना क्षेत्र के ग्राम मेघा नगला जदीद निवासी जुगेंद्र पाल (34) हापुड़ में रहकर नौकरी करता था। करीब दस दिन पहले ही बेटे के जन्म पर छुट्टी लेकर वह घर आया था। परिजनों के अनुसार बुधवार रात करीब दस बजे वह खाना खाने के बाद सो गया था। बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे घर की बिजली खराब हो गई। जुगेंद्र बिजली ठीक करने लगा। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया।चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उसे मिलक के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही घर में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।थानाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की मौत की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।