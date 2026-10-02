Rampur News: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ युवा कांग्रेस का कैंडल मार्च
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 02 Oct 2026 02:00 AM IST
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रामपुर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को गांधी समाधि पर मोमबत्तियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व शहर अध्यक्ष नोमान खां के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी समाधि से मोरी गेट तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष आरिफ अल्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा के इशारे पर काम करते हुए देश के वोटों की चोरी की और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। प्रदेश महासचिव अल्तमश खां ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देने पर उन्हें बर्खास्त किया जाए।
इस दौरान शहर अध्यक्ष यासिर शाह, प्रदेश महासचिव मणि कपूर, हैदर मियां, मुसर्रत अली खां, अकरम सुलतान, रामगोपाल सैनी, रहमान खां, नबील खन्ना, बाबू अली, शादाब अली, मोहम्मद फाजिल, मोमिन खां आदि मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष आरिफ अल्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा के इशारे पर काम करते हुए देश के वोटों की चोरी की और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। प्रदेश महासचिव अल्तमश खां ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देने पर उन्हें बर्खास्त किया जाए।
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इस दौरान शहर अध्यक्ष यासिर शाह, प्रदेश महासचिव मणि कपूर, हैदर मियां, मुसर्रत अली खां, अकरम सुलतान, रामगोपाल सैनी, रहमान खां, नबील खन्ना, बाबू अली, शादाब अली, मोहम्मद फाजिल, मोमिन खां आदि मौजूद रहे।
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