Rampur News: बादलों ने स्कूल डुबोया... सपने अब भी आसमां के

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छोटे से घर में एक साथ तीन कक्षाएं संचालित होने से बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद काफी संख्या में बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं। मानो, इन बच्चों के आसमां छूने के सपनों के आगे बादल भी छोटे पड़ गए हों।बुधवार को विद्यालय की तीन छात्राएं जलभराव के बीच किसी काम से स्कूल की ओर जाती दिखाई दीं। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में बहुत अधिक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। मौके के हालात देखकर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पानी इतना फैला हुआ था कि उसके बीच से विद्यालय तक जाने वाला करीब 100 मीटर का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था।इस संबंध में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आशा गंगवार ने बताया कि जलभराव की शिकायत अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। कक्षाएं आंगनबाड़ी सहायिका के घर में संचालित करनी पड़ रही हैं। पूरे विद्यालय में जलभराव की स्थिति है। वहीं, इसी विद्यालय के अध्यापक अतुल कुमार ने बताया कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र भी दिया जा चुका है।0000रास्ता नहीं दिखा, अंदाजे से कदम बढ़ाती रहीं छात्राएंजलभराव के बीच छात्राएं अंदाजे से कदम आगे बढ़ाती नजर आईं। आसपास पानी की गहराई अधिक होने के कारण जरा सी चूक उनके लिए गंभीर खतरा बन सकती थी। स्कूल जाने वाले रास्ते और आसपास के हिस्से में पानी भरा होने से बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है।0000सूपा गांव में जलभराव होने के कारण स्कूल बंद करना पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई पर असर न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। जलभराव के संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा ताकि हमेशा के लिए समस्या का निस्तारण हो जाए। -बबीता सिंह, बीईओ, शाहबाद