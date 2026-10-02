फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Dissolved BKU (Tikait) committees reinstated; faith reposed in old office-bearers.

Rampur News: भाकियू टिकैत की भंग कमेटियां बहाल, पुराने पदाधिकारियों पर भरोसा

Fri, 02 Oct 2026 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 02 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Dissolved BKU (Tikait) committees reinstated; faith reposed in old office-bearers.
रामपुर। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की चयन समिति ने जिले की भंग तहसील और ब्लॉक कमेटियों को फिर से बहाल कर दिया है। संगठन ने अधिकांश पुराने पदाधिकारियों पर ही भरोसा जताया है, जबकि केवल तीन नए चेहरों को कमेटियों में जगह दी गई है।
विज्ञापन

जल्द ही जिला कमेटी का भी गठन किया जाएगा। प्रदेश महासचिव हसीब अहमद ने बताया कि जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह ने पहले सभी कमेटियां भंग कर दी थीं। इनके पुनर्गठन के लिए 12 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई थी।
विज्ञापन

समिति ने बृहस्पतिवार को विचार-विमर्श के बाद पुरानी कमेटियों को बहाल करने का फैसला लिया। नई सूची में रामबहादुर यादव (मिलक) ब्लॉक अध्यक्ष, राहत खां (शाहबाद) तहसील अध्यक्ष और मजहर अली (टांडा) नगर अध्यक्ष बने रहेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed