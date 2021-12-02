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Rampur News: संदिग्ध हालात में युवती की मौत

Mon, 16 Nov 2026 01:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 01:02 AM IST
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Young woman dies under suspicious circumstances
रामपुर। मसवासी चौकी क्षेत्र के एक गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने शनिवार रात हुई मौत के बाद रविवार तड़के ही शव को दफना दिया। पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई, जिससे गांव में हत्या या आत्महत्या की चर्चाएं तेज हैं।
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ग्रामीणों के अनुसार, युवती का दूसरे समुदाय के एक युवक से प्रेम प्रसंग था। कुछ माह पहले युवक अपने साथियों के साथ युवती से मिलने गांव आया था। इस दौरान युवती के परिजनों और युवक पक्ष के बीच मारपीट हुई थी। कुछ दिन पहले युवती कथित तौर पर युवक के घर पहुंच गई थी। उसने युवक से शादी करने की जिद की थी। जानकारी मिलने पर मामला पुलिस चौकी पहुंचा था। पुलिस ने युवती को समझाकर परिजनों को सौंप दिया था। सीओ हर्षिता सिंह ने मामले की जानकारी होने से इन्कार किया है। संवाद
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