Rampur News: युवक की मौत के बाद दुकान बंद कर भागा झोलाछाप

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मसवासी क्षेत्र के गांव किशनपुर-मौलागढ़ निवासी विनय मसीह (25) को दो दिन से खांसी-जुकाम की शिकायत थी। शुक्रवार को वह उपचार कराने महाराजपुर स्थित एक झोलाछाप के पास पहुंचा था। आरोप है कि झोलाछाप ने उसे इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे उत्तराखंड के बाजपुर स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।युवक की मौत के बाद झोलाछाप दुकान बंद कर भाग गया। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की, लेकिन आरोपी नहीं मिला। टीम ने दुकान और आसपास के लोगों से मामले की जानकारी जुटाई। हालांकि, इंजेक्शन के रिएक्शन से ही युवक की मौत होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।सीएमओ डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि झोलाछाप के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी जा रही है।