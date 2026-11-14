Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Dhaniram from Haridwar defeated Fakir Baba of Kaliyar Sharif.

Rampur News: हरिद्वार के धनीराम ने कलियर शरीफ के फकीर बाबा को हराया

Sat, 14 Nov 2026 11:28 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Dhaniram from Haridwar defeated Fakir Baba of Kaliyar Sharif.
बिलासपुर। विजयनगर पिपलिया गांव स्थित प्राचीन श्री सिद्ध बाबा मंदिर पर चल रहे मेले में शनिवार को आयोजित दंगल ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। दूर-दूर से आए नामी पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए।
विज्ञापन

पहली कुश्ती हरिद्वार के धनीराम पहलवान और कलियर शरीफ के फकीर बाबा पहलवान के बीच हुई। मात्र 15 मिनट चली इस कुश्ती में दोनों पहलवानों ने जबरदस्त फुर्ती और दांवपेच दिखाए। अंत में धनीराम ने फकीर बाबा को चित कर दिया। दूसरी कुश्ती पंजाब के मनोज पहलवान और चंबल के रविंद्र पहलवान के बीच हुई। करीब आधे घंटे तक चली कुश्ती में दोनों ने एक-दूसरे को पराजित करने के लिए अपने-अपने दांव आजमाए। अंत में पंजाब के मनोज पहलवान ने चंबल के रविंद्र पहलवान को हराकर जीत दर्ज की।
विज्ञापन

सबसे रोमांचक कुश्ती हरिद्वार के हेलीकॉप्टर बाबा पहलवान और मेरठ के निर्मल पहलवान के बीच हुई। करीब 40 मिनट तक चली इस कुश्ती में दोनों पहलवानों ने पूरी ताकत झोंक दी। अंत में हेलीकॉप्टर बाबा ने शानदार दांवपेच के साथ निर्मल पहलवान को पटकनी देकर जीत हासिल की। रेफरी की भूमिका धनीराम निभाई। दर्शकों ने भी विजेता पहलवानों को इनाम देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed