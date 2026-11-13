Rampur News: सोलर पैनल लगाने के विरोध पर मारपीट और फायरिंग का आरोप

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नगर के मोहल्ला फत्तावाला निवासी सुभाष सिंह चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे वह अपने खेत में लगे पेड़ों की सिंचाई के लिए सोलर पैनल लगवा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी खेत स्वामी समेत करीब दर्जनभर पुरुष और महिलाएं वहां पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने सोलर पैनल लगाने का विरोध करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और जानलेवा हमला किया।सुभाष सिंह चौहान का आरोप है कि पड़ोसी खेत स्वामी ने उन्हें जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली चलने पर वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले। पीड़ित ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।सीओ टांडा पंकज पंत ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। घटना की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।