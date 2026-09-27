Rampur News: कोसी समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट

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लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। नहर खंड की ओर से शनिवार की शाम पांच बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार कोसी नदी का रामनगर बैराज पर कुल पानी 4938 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि डिस्चार्ज 3438 क्यूसेक रहा। यहां जलस्तर बढ़ने का रुख दर्ज किया गया। दढ़ियाल बांध पर कोसी का गेज 207.10 मीटर रहा। यहां खतरे का निशान 209.69 मीटर है। नदी का डिस्चार्ज 500 क्यूसेक दर्ज किया गया और जलस्तर बढ़ रहा है। लालपुर वियर पर कोसी नदी का गेज 192.35 मीटर दर्ज किया गया। यहां खतरे का स्तर 195.23 मीटर है, जबकि डिस्चार्ज 3027 क्यूसेक रहा। यहां भी जलस्तर बढ़ने का रुख दर्ज किया गया।भाखड़ा नदी का भी बढ़ा जलस्तरबिलासपुर पुल पर भाखड़ा नदी का गेज 188.97 मीटर रहा। खतरे का स्तर 191.76 मीटर निर्धारित है। यहां 400 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया और जलस्तर बढ़ने का रुख रहा। उधर, रामगंगा नदी का गंगापुर भोपतपुर में गेज 170.12 मीटर रहा। खतरे का स्तर 171.80 मीटर है। यहां 8200 क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया और जलस्तर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं बताया गया। हुसैनगंज में रामगंगा का गेज 193.40 मीटर रहा, जबकि खतरे का स्तर 196.36 मीटर है। यहां डिस्चार्ज 7200 क्यूसेक दर्ज हुआ। केमरी बैराज पर पीलाखार नदी का गेज और डिस्चार्ज निल दर्ज किया गया। यहां जलस्तर स्थिर रहा। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल किसी भी प्रमुख केंद्र पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है।बढ़ते जल स्तर पर प्रशासन की टिकी निगाहरामपुर। बढ़ते जल स्तर पर प्रशासन की निगाह टिक गई है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने इसको लेकर सभी अफसरों को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही बारिश से होने वाले नुकसान का भी आंकलन करने के निर्देश दिए हैं।