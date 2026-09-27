Rampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से फाइनेंस कर्मी की मौत

विज्ञापन

भोट थाना क्षेत्र के कोयली गांव निवासी बृजेश कुमार रामपुर में एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। शुक्रवार को वह रोजाना की तरह कंपनी में काम करने आए थे। रात में काम खत्म करने के बाद वह बाइक से अपने गांव वापस लौट रहे थे। बताया जाता है कि जैसे ही वह बरेली गेट के पास पहुंचे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद बृजेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फाइनेंस कर्मी के परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। परिवार की ओर से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।