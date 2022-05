{"_id":"62760597a2940671696fbb83","slug":"up-rampur-married-woman-died-in-suspicious-condition-family-suspect-murder-married-5-months-ago","type":"story","status":"publish","title_hn":"रामपुर: पति से झगड़े के बाद पत्नी की संदिग्ध परिस्थियों में मौत, पांच माह पहले हुई थी शादी, मायकेवालों ने लगाया ये आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 07 May 2022 11:43 AM IST