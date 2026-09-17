Rampur News: अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत

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अनिल कुमार अपनी बहन के घर महतोष जा रहे थे। यह हादसा बिलासपुर-शीशगढ़ मार्ग पर ग्राम अहरो के पास हुआ। सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक मणिक अग्रवाल ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। खजुरिया थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद