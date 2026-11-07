Rampur News: बिजली चोरी पकड़ने पहुंची टीम से भिड़ीं दो महिलाएं, एक पोल पर चढ़ी

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दूसरी महिला ने भी गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोल पर चढ़ी महिला को सुरक्षित नीचे उतारा। जेई की तहरीर पर दोनों महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।विद्युत नगरीय वितरण खंड वाणिज्य के जेई अभिषेक सिंह चार नवंबर को टीम के साथ आसरा कॉलोनी के बगुले वाला तालाब क्षेत्र में चेकिंग करने पहुंचे थे। एक मकान में न तो बिजली का वैध कनेक्शन मिला और न ही मीटर लगा था। इसके बावजूद दो कोर के तार से कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। टीम ने मकान में रहने वाली पूजा रानी से कनेक्शन के दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दिखा सकीं।आरोप है कि कार्रवाई शुरू होते ही पूजा रानी ने कर्मचारियों से अभद्रता की और पोल पर चढ़कर लाइनमैन को नीचे गिराने का प्रयास किया। उसने बिजली आपूर्ति दोबारा जोड़ने तक नीचे नहीं उतरने की धमकी दी। वहीं, दूसरी महिला आफिया ने भी कर्मचारियों से गाली-गलौज की। हंगामा बढ़ने पर टीम ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित नीचे उतारा।सीओ सिटी अभिषेक सिंह के अनुसार, जेई की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पूजा रानी और आफिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।