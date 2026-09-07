Rampur News: गाड़ी हटाने को लेकर भिड़े दो पक्ष, जमकर पथराव

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कोतवाली क्षेत्र के गांव खौदकलां निवासी दो परिवारों में काफी समय से रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश को लेकर जून 2026 में भी दोनों पक्षों के बीच बलवा हुआ था। इसके बाद 28 अगस्त को भी दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे। लगातार हो रहे विवाद के कारण गांव में तनाव बना हुआ है।रविवार की सुबह एक पक्ष की गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। दूसरे पक्ष के लोगों ने गाड़ी हटाने को कहा तो दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान दोनों ओर से पथराव भी किया गया। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।विवाद के दौरान दोनों पक्षों की महिलाएं भी हाथों में डंडे लेकर सड़क पर पहुंच गईं। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मारपीट और पथराव में दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति शांत कराई।इसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ नामजद तहरीर दी। दोनों पक्षों ने अपने-अपने आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिली है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।