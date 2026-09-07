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Rampur News: गाड़ी हटाने को लेकर भिड़े दो पक्ष, जमकर पथराव

Mon, 07 Sep 2026 01:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 07 Sep 2026 01:46 AM IST
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Two groups clash over moving a vehicle; heavy stone-pelting ensues.
स्वार। कोतवाली क्षेत्र के खौदकलां गांव में पुरानी रंजिश फिर भड़क गई। गाड़ी हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। घटना में महिलाएं भी डंडे लेकर सड़क पर उतर आईं। संघर्ष में दोनों पक्षों के एक-एक लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव खौदकलां निवासी दो परिवारों में काफी समय से रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश को लेकर जून 2026 में भी दोनों पक्षों के बीच बलवा हुआ था। इसके बाद 28 अगस्त को भी दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे। लगातार हो रहे विवाद के कारण गांव में तनाव बना हुआ है।
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रविवार की सुबह एक पक्ष की गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। दूसरे पक्ष के लोगों ने गाड़ी हटाने को कहा तो दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान दोनों ओर से पथराव भी किया गया। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।
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विवाद के दौरान दोनों पक्षों की महिलाएं भी हाथों में डंडे लेकर सड़क पर पहुंच गईं। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मारपीट और पथराव में दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति शांत कराई।

इसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ नामजद तहरीर दी। दोनों पक्षों ने अपने-अपने आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिली है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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