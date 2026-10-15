Rampur News: दो दिन में डेंगू के दो मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

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दोनों मरीजों में डेंगू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। विभाग की टीमों ने मरीजों के मोहल्लों में पहुंचकर सैंपल एकत्र किए। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है।सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि घरों और आसपास पानी जमा न होने दें। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि मच्छरों को पनपने का मौका न मिले। उन्होंने कहा कि कई दिन तक लगातार बुखार आने पर जांच जरूर कराएं। बुखार को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है। समय पर जांच होने से बीमारी की पहचान कर उपचार शुरू किया जा सकता है।0000मच्छरजनित बीमारियों से बचाव में जुटे कई विभागरामपुर। मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, शिक्षा, आईसीडीएस, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, उद्यान और सूचना विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। सीएमओ ने बताया कि नगर विकास विभाग फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और जलभराव दूर कराने का काम कर रहा है। पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभाग गांवों में सफाई करा रहे हैं। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को जागरूक कर रहा है। अन्य विभाग भी अपने स्तर से बचाव और जागरूकता के कार्यों में जुटे हैं। संवाद0000जिला अस्पताल में रोजाना 15 से 20 डेंगू की जांचरामपुर। जिला अस्पताल में डेंगू की आशंका वाले मरीजों की रोजाना जांच की जा रही है। सीएमएस ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 15 से 20 मरीजों की डेंगू जांच हो रही है। बुखार की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की चिकित्सकीय जांच के बाद जरूरत के अनुसार डेंगू की जांच कराई जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि लगातार बुखार आने पर लापरवाही न बरतें और चिकित्सक की सलाह लेकर जांच कराएं, ताकि समय पर बीमारी का पता चल सके। संवाद0000वर्जनजिले में डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घरों और आसपास पानी जमा न होने दें। साफ-सफाई रखें, ताकि मच्छरों को पनपने का मौका न मिले। कई दिन तक लगातार बुखार आने पर जांच जरूर कराएं। समय पर बीमारी की पहचान होने से उपचार में मदद मिलती है। -डॉ. दीपा सिंह, सीएमओ0000जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या दो हो गई है। मरीजों का चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। बुखार आने पर जांच कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर जांच और उपचार से बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद मिलती है। -डॉ. बीसी सक्सेना, सीएमएस