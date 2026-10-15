Rampur News: बीमारी से जूझ रहे स्वार कोतवाली के सिपाही की मौत

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सिपाही दुर्जन सिंह कोतवाली स्वार में तैनात थे। वह अमरोहा जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पांडली के रहने वाले थे। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उपचार के लिए एक सितंबर को 30 दिन के उपार्जित अवकाश पर गए थे।स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर 30 सितंबर को फिर से 30 दिन का अवकाश लिया था। उनका मुरादाबाद के एशियन विवेकानंद अस्पताल में उपचार चल रहा था। बुधवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।सीओ हर्षिता सिंह और कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा ने सिपाही के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि दुर्जन सिंह के निधन से पुलिस विभाग को अपूरणीय क्षति हुई है। कोतवाली के पुलिसकर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।