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Rampur News: सोलर प्लेट का केबल चोरी करने के आरोप में दो गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 12:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:48 AM IST
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Two arrested for stealing solar panel cables
स्वार। दुकान पर रखी सोलर प्लेट का केबल चोरी करने के मामले में नरपतनगर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से जला हुआ कॉपर केबल, मोटर की क्वायल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों का चालान कर न्यायालय में पेश किया गया।
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नगर के मोहल्ला खास निवासी मोहम्मद राशिद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 31 अक्तूबर की रात अज्ञात चोर उसकी दुकान पर रखी सोलर प्लेट का केबल काटकर चोरी कर ले गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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मंगलवार को नरपत नगर चौकी प्रभारी आदर्श कुमार गुप्ता पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोहल्ला रसूलपुर निवासी रियाज और अलीनगर जागीर निवासी मोईन को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से जला हुआ कॉपर केबल, मोटर की क्वायल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बरामद हुए।
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सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि आरोपी रियाज के खिलाफ चोरी और अवैध हथियारों से संबंधित कई प्राथमिकी पहले से दर्ज हैं। मोईन के खिलाफ भी चोरी समेत अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज हैं। दोनों आरोपियों का कोर्ट में चालान किया गया है।
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