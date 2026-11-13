Rampur News: दो सड़क हादसों में बाइक सवार तीन लोग घायल

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भोट थाना क्षेत्र के ग्राम जिठनिया शर्की निवासी मनोज अपने भाई राजेंद्र के साथ बाइक से रुद्रपुर से घर जा रहे थे। देर रात नैनीताल हाईवे स्थित जीरो पॉइंट के समीप एक कार चालक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों भाई हाईवे पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन समेत भाग गया। एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी लाया गया।मुरादाबाद जिले के थाना मूंढापांडे के गांव हसनगंज निवासी सरवन सिंह उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना क्षेत्र स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। सरवन सिंह के अनुसार, वह बुधवार रात ग्राम खूंटाखेड़ा में भाई दूज मनाकर भट्ठे पर जा रहे थे।नवाबगंज रोड पर कादरीगंज गांव के समीप पीछे से आ रही एक कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी लाया गया।सीएचसी अध्यक्ष डॉक्टर माणिक अग्रवाल ने बताया कि तीनों घायलों को काफी चोटें आई हैं, इसलिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं, घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि तहरीर आने पर जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।