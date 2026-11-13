Rampur News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपी बरी

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आरोपियों के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह यादव के मुताबिक, कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। विज्ञापन

आरोपियों के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह यादव के मुताबिक, कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।

रामपुर। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। मिलक पुलिस ने वर्ष 2008 में शहजादनगर थाना क्षेत्र के सोंड्रा गांव निवासी हरिओम और मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के बेलवाला मझरा गांव निवासी अतर सिंह व उसके भाई जागन सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।