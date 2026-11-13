Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Three accused, including two brothers, acquitted in Gangster Act case

Rampur News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपी बरी

Fri, 13 Nov 2026 01:16 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Three accused, including two brothers, acquitted in Gangster Act case
रामपुर। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। मिलक पुलिस ने वर्ष 2008 में शहजादनगर थाना क्षेत्र के सोंड्रा गांव निवासी हरिओम और मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के बेलवाला मझरा गांव निवासी अतर सिंह व उसके भाई जागन सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
विज्ञापन

आरोपियों के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह यादव के मुताबिक, कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed