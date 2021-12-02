Rampur News: मिलक में बोलेरो हटाने को लेकर टेंपो चालक से मारपीट

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गांव क्योरार निवासी राहुल ने बताया कि वह मंगलवार की शाम सात बजे टेंपो लेकर घर जा रहा था। गांव में रास्ते में आकाश बोलेरो खड़ी किए हुए था। राहुल ने रास्ता देने के लिए बोलेरो हटाने को कहा। आरोप है कि इस बात पर आकाश उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। राहुल ने गाली देने से मना किया तो आकाश ने अपने साथी छोटू और प्रियांशु के साथ मिलकर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी।मारपीट में राहुल को चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे आरोपियों से बचाया। इसके बाद तीनों आरोपी राहुल को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। पुलिस ने राहुल का मेडिकल परीक्षण कराया।कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आकाश, छोटू और प्रियांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।