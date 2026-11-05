Rampur News: कार की टक्कर से शिक्षक व एआरपी घायल

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लोकेश राजपूत ग्राम महूनागर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं और ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एआरपी का कार्य भी संभालते हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह के अनुसार, लोकेश बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे जिला मुख्यालय डाइट में प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे। नैनीताल हाईवे पर नवीन मंडी के पास पीछे से आ रही कार ने लापरवाही से उनकी बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर के बाद चालक वाहन समेत भाग गया। शिक्षक की पत्नी निधि राजपूत समेत अन्य शिक्षक अस्पताल पहुंचे। सीएचसी अधीक्षक डॉ. मणिक अग्रवाल ने बताया कि लोकेश के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। सीओ पीपी सिंह ने कहा कि घटना उनके संज्ञान में नहीं है। तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद