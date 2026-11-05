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Rampur News: कार की टक्कर से शिक्षक व एआरपी घायल

Thu, 05 Nov 2026 11:57 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:57 PM IST
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Teacher and ARP injured after being hit by a car
बिलासपुर। कोतवाली क्षेत्र में नैनीताल हाईवे स्थित नवीन मंडी के पास बृहस्पतिवार सुबह एक कार चालक ने बाइक सवार शिक्षक लोकेश राजपूत को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
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लोकेश राजपूत ग्राम महूनागर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं और ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एआरपी का कार्य भी संभालते हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह के अनुसार, लोकेश बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे जिला मुख्यालय डाइट में प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे। नैनीताल हाईवे पर नवीन मंडी के पास पीछे से आ रही कार ने लापरवाही से उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
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टक्कर के बाद चालक वाहन समेत भाग गया। शिक्षक की पत्नी निधि राजपूत समेत अन्य शिक्षक अस्पताल पहुंचे। सीएचसी अधीक्षक डॉ. मणिक अग्रवाल ने बताया कि लोकेश के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। सीओ पीपी सिंह ने कहा कि घटना उनके संज्ञान में नहीं है। तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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