Rampur News: मूसलाधार बारिश से स्वार की सड़कें जलमग्न, आवागमन प्रभावित

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बारिश का पानी कई मोहल्लों की गलियों और मुख्य मार्गों पर जमा हो गया। नालियां गंदगी से अटी होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी। सीएचसी परिसर में भी बारिश का पानी खड़ा हो गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हुई। सड़क पर पानी भरने के कारण राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। कई स्थानों पर दुकानों के सामने भी पानी जमा हो गया, जिससे दुकानदारों को सामान सुरक्षित रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है।स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण तेज बारिश में जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। बारिश रुकने के बाद भी कई स्थानों पर पानी जमा रहा। लोगों ने नगर पालिका से नालियों की सफाई कराने और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था कराने की मांग की है। संवाद