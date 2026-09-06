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Rampur News: मूसलाधार बारिश से स्वार की सड़कें जलमग्न, आवागमन प्रभावित

Sun, 06 Sep 2026 12:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 06 Sep 2026 12:48 AM IST
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Swar's roads inundated by torrential rain; traffic disrupted.
स्वार में मूसलाधार बारिश से जलमग्न रसूलपुर मार्ग। संवाद
स्वार (रामपुर)। शनिवार शाम पांच बजे हुई मूसलाधार बारिश से नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। बारिश से शहर की सड़कें और कई इलाके जलमग्न हो गए। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोहल्ला रसूलपुर में पुराने स्टेट बैंक के आसपास का इलाका पानी से भर गया।
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बारिश का पानी कई मोहल्लों की गलियों और मुख्य मार्गों पर जमा हो गया। नालियां गंदगी से अटी होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी। सीएचसी परिसर में भी बारिश का पानी खड़ा हो गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हुई। सड़क पर पानी भरने के कारण राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। कई स्थानों पर दुकानों के सामने भी पानी जमा हो गया, जिससे दुकानदारों को सामान सुरक्षित रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण तेज बारिश में जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। बारिश रुकने के बाद भी कई स्थानों पर पानी जमा रहा। लोगों ने नगर पालिका से नालियों की सफाई कराने और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था कराने की मांग की है। संवाद
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