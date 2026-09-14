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Rampur News: भाकियू टिकैत ने दो महीने बाद फिर बदली जिले की कमान, राजपाल सिंह बने जिलाध्यक्ष

Mon, 14 Sep 2026 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 14 Sep 2026 01:52 AM IST
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BKU (Tikait) changes district leadership again after two months; Rajpal Singh appointed District President.
रामपुर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने करीब दो महीने बाद जिले की कमान फिर बदल दी है। सैदनगर ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह को नया जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं, जिलाध्यक्ष रहे दरबारी लाल शर्मा को पदोन्नति देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है।
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करीब दो महीने पहले धमोरा निवासी दरबारी लाल शर्मा को जगजीत सिंह गिल की जगह जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उस समय जिले में कई स्थानों पर किसानों ने उनके जिलाध्यक्ष बनाए जाने का विरोध भी किया था। इसके बावजूद दो महीने के कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश महासचिव हसीब अहमद के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर सक्रियता दिखाई और संगठन के विस्तार पर भी काम किया।
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प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव ने दरबारी लाल शर्मा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी है। वहीं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा ने बंजरिया निवासी चौधरी राजपाल सिंह को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। नए जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव हसीब अहमद की मौजूदगी में खुशी जताई और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
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हसीब अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की संस्तुति पर लिया गया निर्णय संगठन को और मजबूत करेगा। दरबारी लाल शर्मा की मेहनत को देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। वहीं, चौधरी राजपाल सिंह के जिलाध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
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