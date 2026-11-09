Rampur News: शांति भंग की आशंका में छह गिरफ्तार

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सीओ देवकीनंदन के अनुसार, शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते इन सभी का शांति भंग की आशंका में चालान कर एसडीएम न्यायालय शाहबाद में पेश किया गया। संवाद विज्ञापन

सीओ देवकीनंदन के अनुसार, शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते इन सभी का शांति भंग की आशंका में चालान कर एसडीएम न्यायालय शाहबाद में पेश किया गया। संवाद

सैफनी। सैफनी थाना पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंकित, समीर, मोहम्मद रजा, जाबिर, सुरेंद्र और नेमपाल सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है।