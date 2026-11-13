Rampur News: थाने से 500 मीटर दूर हत्या... तीसरे दिन भी आरोपी पकड़ से दूर

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक के पुत्र और घटना के चश्मदीद गवाह अबू बाइज ने बताया था कि बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद अपाचे बाइक से गोधी गांव की ओर भागे थे।पुलिस ने घटनास्थल से लेकर बरेली और उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के प्रमुख कस्बों को जाने वाले मार्गों के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तीसरे दिन भी खंगाली। जिला और थाना स्तर की पुलिस टीमों ने संदिग्ध स्थानों पर दबिश भी दी।जांच के दौरान पुलिस के सामने कई सवाल हैं। शरीफ को आठ गोलियां मारी गईं, लेकिन बाइक चला रहा उनका पुत्र अबू बाइज सुरक्षित कैसे बचा? यदि हमलावर बाहरी थे तो उन्होंने नकाब क्यों बांधे थे? हमलावरों ने पनवड़िया गांव के समीप ही वारदात को क्यों अंजाम दिया, जबकि खजुरिया थाने से शरीफ के गांव तक कई ऐसे सुनसान स्थान हैं, जहां आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं? इसके बावजूद उन्होंने खजुरिया-गोधी रोड को क्यों चुना, जहां लोगों की आवाजाही बनी रहती है?हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले राहुल सिंह की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या शरीफ की पहले से रेकी की जा रही थी और इसकी जानकारी परिजनों या ग्रामीणों को क्यों नहीं हुई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। खुफिया तंत्र भी मामले की गहराई से छानबीन कर रहा है। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं।0000सपा नेता विर्क ने जताया अफसोससपा नेता और तराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह विर्क ने बृहस्पतिवार को आकिलपुर गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके अलावा पूरे दिन मृतक के घर सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। हर कोई गमगीन परिजनों को ढांढस बंधाता रहा। गांव की गलियों में भी सन्नाटा पसरा रहा।000कई बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिसपुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीफ के शरीर में आठ गोलियां लगने की जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि गोलियां पिस्टल या रिवॉल्वर से चलाई गई हैं। पुलिस मृतक के परिचितों, परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि घटना से पहले शरीफ की किसी से कहासुनी या विवाद तो नहीं हुआ था। संभावित रंजिश, आपसी विवाद और अन्य कारणों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। हत्या के तरीके से पुलिस मान रही है कि हमलावरों ने पूर्व नियोजित तरीके से शरीफ को निशाना बनाकर करीब से गोली मारी थी। हत्या के बाद पुलिस की सभी टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं।0000ऐसे हुई थी वारदातखजुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम अकिलपुर उर्फ बदनपुरी निवासी मोहम्मद शरीफ खां की मंगलवार शाम दो बाइक सवारों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह खजुरिया थाने में हाजिरी लगाकर बाइक से लौट रहे थे। वह अपने बेटे मोहम्मद वाइज खां के साथ बाइक से थाने गए थे। थाने से महज 500 मीटर दूर पहुंचते ही पीछे से आई बाइक पर सवार दो नकाबपोशों ने शरीफ को गोलियों से भून दिया था। बाइक उनका बेटा वाइज चला रहा था। वारदात के बाद परिजनों ने हत्या को योजनाबद्ध बताते हुए पुलिस पर आरोप लगाए थे।पुलिस के अनुसार, फांसी की सजा से बरी होने के बाद शरीफ की समय-समय पर थाने में हाजिरी निर्धारित की गई थी। सीआरपीएफ कैंप पर हमले के मामले में रामपुर की सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। मंगलवार को उन पर आठ गोलियां दागी गई थीं। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे के बीच शरीफ के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है।000गांव में तीसरे दिन भी पसरा सन्नाटाहत्या की वारदात के बाद से अकिलपुर गांव में तीसरे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। पहले जिन गलियों में सुबह से शाम तक लोगों की चहल-पहल रहती थी, वहां अब लोग जरूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं। गांव के लोग घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले कभी इस तरह की वारदात नहीं हुई। थाने के इतने करीब हुई हत्या ने सभी को हिला कर रख दिया है। महिलाएं और बच्चे भी सहमे हुए हैं। गांव के चौक-चौराहों पर अब पहले जैसी बैठकी नहीं लग रही है। लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं।000हर आने-जाने वाले पर पुलिस की नजरघटना के बाद से पुलिस ने मृतक के घर के बाहर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। घर के बाहर पुलिस बल तैनात है, जो हर आने-जाने वाले पर नजर रख रहा है। गांव में भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। वहीं, खुफिया तंत्र भी गांव में सक्रिय है और लोगों से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी जुटा रहा है।000वर्जन...पुलिस इस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। अभी तक परिवार का कोई सदस्य बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। -अनुराग सिंह, एएसपी