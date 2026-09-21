Rampur News: डेढ़ साल पुराने चोरी के मामले में शाहबाद के सराफ से पूछताछ

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करीब डेढ़ साल पहले दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में लाखों रुपये की चोरी की वारदात हुई थी। दिल्ली पुलिस ने मामले का खुलासा किया था। इस खुलासे में बरेली जिले के सिरौली निवासी युवक का नाम चोरी में प्रकाश में आया था। चोरी की घटना के बाद इस आरोपी चोर ने बड़ी मात्रा में जेवरात शाहबाद में एक सराफ व्यापारी के यहां बेचे थे।इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस रविवार को शाहबाद आई थी। शाहबाद पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने चोर की निशानदेही पर एक सराफ व्यापारी के यहां पहुंचकर कार्रवाई की और सराफ को कोतवाली लाकर पूछताछ की।कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस डेढ़ साल पहले हुई चोरी के सिलसिले में शाहबाद आई थी। सराफ को कोतवाली लाकर पूछताछ भी की थी। इस कार्रवाई के बाद से कस्बे में चोरी का माल लेने की चर्चा का विषय है।