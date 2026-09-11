Rampur News: गन्ने के खेत में गोवंशीय अवशेष मिलने से हड़कंप, जांच शुरू

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ग्रामीणों को खेतों की ओर जाते समय गन्ने के खेत में संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दीं। पास जाकर देखने पर उन्हें गोवंशीय पशु के अवशेष मिले। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और हिंदू संगठनों को सूचित किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और अवशेषों को कब्जे में लिया। पुलिस ने अवशेषों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और नियमानुसार दफना दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, सीओ पीपी सिंह ने बताया कि मामला अभी उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि जानकारी प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की जाएगी। संवाद