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Rampur News: गन्ने के खेत में गोवंशीय अवशेष मिलने से हड़कंप, जांच शुरू

Fri, 11 Sep 2026 01:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:34 AM IST
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Sensation after discovery of bovine remains in sugarcane field; investigation underway.
मिलक। बृहस्पतिवार को गन्ने के खेत में गोवंशीय पशु के अवशेष मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस घटना पर हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए पुलिस से जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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ग्रामीणों को खेतों की ओर जाते समय गन्ने के खेत में संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दीं। पास जाकर देखने पर उन्हें गोवंशीय पशु के अवशेष मिले। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और हिंदू संगठनों को सूचित किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और अवशेषों को कब्जे में लिया। पुलिस ने अवशेषों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और नियमानुसार दफना दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, सीओ पीपी सिंह ने बताया कि मामला अभी उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि जानकारी प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की जाएगी। संवाद
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